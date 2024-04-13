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CHP'li Tanju Özcan, yeni dönemde de Kur'an-ı Kerim'e el basarak yemin etti

Bolu'da 2019'daki yerel seçimlerde belediye başkanı seçildikten sonra Kur'an-ı Kerim'i öperek göreve başlayan CHP'li Tanju Özcan, yeni döneminin ilk belediye meclis toplantısında da Kur'an-ı Kerim'e el basarak yemin etti.

CHP'li Tanju Özcan, yeni dönemde de Kur'an-ı Kerim'e el basarak yemin etti
Kamusaati
Kamusaati
13 Nisan 2024 Cumartesi 22:39

TANJU ÖZCAN YİNE KUR'AN-I KERİM'E EL BASARAK YEMİN ETTİ

Bolu Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan, mahalli idareler genel seçiminde ilk kez seçildiği 2019 yılında Kur'an-ı Kerim'i öpüp yemin ederek göreve başladı. Başkan Özcan, 5 yıllık görev süresinin ardından 31 Mart'ta yapılan seçimlerde yeniden belediye başkanı seçildi. CHP'li Özcan, yeni döneminin ilk belediye meclis toplantısında Kur'an-ı Kerim'e el basıp yemin etti.

Meclis kürsüsüne çıkarak elini Kuran-ı Kerim'in üzerine koyan Özcan, "Kimseyi kayırmadan, tüyü bitmemiş yetimin hakkını yemeden yedirmeden, Bolu halkının parasını israf etmeden, ihaleleri şeffaf bir şekilde yapmak suretiyle belediyede şeffaflığı sağlamak üzere ve kurucu liderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden ayrılmadan, onun devrimlerine sahip çıkarak önümüzdeki 5 yılda Bolu'yu objektif bir şekilde yöneteceğime Allah'ım, namusum, vicdanım üzerine büyük Türk Milleti ve Bolu halkının önünde yemin ederim" diyerek yemin etti.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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