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CHP'li Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yargılama tehdidi

Osman Kavala'nın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasının ardından CHP'li ve HDP'li vekiller kameralar karşısına geçerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mahkum edeceklerini söyledi.

CHP'li Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yargılama tehdidi
Kamusaati
Kamusaati
26 Nisan 2022 Salı 00:11

Gezi Parkı davasında yargılanan Osman Kavala, 4,5 yıllık aradan sonra ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Osman Kavala hakkında verilen kararın ardından HDP ve CHP'li milletvekilleri adliye önünde açıklama yaptı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan ifadeler kullandı.

"Tarih önünde Erdoğan mahkum olacaktır"

Özgür Özel, "Kavala özgürdür. Tarih önünde Recep Tayyip Erdoğan mahkum olacaktır, hesap verecektir. Ant olsun, ant olsun, ant olsun." dedi.

Hakimlere yargılanma tehdidi

CHP'li Sezgin Tanrıkulu da iktidara gelmeleri durumunda bu kararı veren hakimlerin hesap vereceğini söyledi.

HDP de oradaydı

HDP'li Filiz Kerestecioğlu da "Her alanda siyasi tutsaklara özgürlüğü sağlayacağız. Hiçbirinin suçları yoktur." diyerek karara tepki gösterdi.

Direniş sloganları atıldı

CHP ve HDP'li milletvekillerinin açıklamalarının ardından adliye önünde "Her yer Taksim her yer direniş" sloganları attı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
CHP'li Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yargılama tehdidi
CHP'li Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yargılama tehdidi
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