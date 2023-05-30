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CHP'li Mahmut Tanal'dan takipçisine: Oy verdikleriniz yapsın, engelleyen mi var

CHP'li Mahmut Tanal, kendisine Urfa-Akçakale yolu için yorum yazan bir vatandaşa "Oy verdiğiniz AK parti yapsın." yanıtını verdi.

CHP'li Mahmut Tanal'dan takipçisine: Oy verdikleriniz yapsın, engelleyen mi var
Kamusaati
Kamusaati
30 Mayıs 2023 Salı 21:29

Türkiye, 14 Mayıs'ın ardından bir kez daha sandık başına gitti.

Demokrasi havasında geçen 28 Mayıs'ta vatandaşlar oylarını kullandı.

Cumhurbaşkanlığı seçimi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarıştığı seçimin kazananı belli oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, oyların yüzde 52,18'ini alarak yeniden Cumhurbaşkanı seçildi.

Erdoğan'ın zaferi muhalefetin hayal kırıklığı: Vatandaşa yönelik üslubu tepki çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimi kazanmasıyla birlikte muhalefet hayal kırıklığına uğradı.

Beklediği sonucu alamayan isimlerden biri de CHP'li Mahmut Tanal oldu.

Sonuçların ardından Şanlıurfa Milletvekili seçilerek Meclis'e giren Tanal'a bir vatandaş, "Seçim geride kaldı. Şu Urfa-Akçakale arası sırat yoluna bir el atsanız." dedi.

"Oy verdiğiniz AKP yapsın, engelleyen mi var"

Tanal ise Şanlıurfa'dan vekil olmasına rağmen vatandaşa şaşırtan bir cevap verdi.

Mahmut Tanal, talepte bulunan vatandaşa, "Oy verdiğiniz AK Parti yapsın. Engelliyen mi var?" şeklinde cevap verdi.

Tanal'ın bu yaklaşımı sosyal medyada tartışma konusu oldu.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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