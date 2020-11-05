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CHP'li Bornova Belediyesi'nden tepki çeken heykel duyurusu

CHP’li Bornova Belediyesi sosyal medya hesabı twitter üzerinden yaptığı paylaşımla 10 Kasım tarihinde yeni bir heykel açılışı yapılacağını duyurdu.

CHP'li Bornova Belediyesi'nden tepki çeken heykel duyurusu
05 Kasım 2020 Perşembe 07:39

CHP'li belediyelerin heykel sevdasına bir yenisi daha eklendi.

Son olarak İzmir'in Bornova Belediyesi, CHP'nin başlattığı heykel yarışına katılmış oldu.

HALK YARDIM BEKLERKEN, BORNOVA BELEDİYESİ HEYKEL AÇILIŞI DUYURUSU YAPTI

Depremden etkilenen İzmir halkı belediyelerden yardım beklerken, CHP'li İzmir Bornova Belediyesi, Twitter hesabı üzerinden yaptığı bir açıklamayla 10 Kasım nedeniyle yeni bir Atatürk heykeli açılışı yapılacağını duyurdu.

DUYURU TEPKİ ÇEKTİ, PAYLAŞIM SİLİNDİ

Twitter'dan yapılan bu heykel duyurusuna vatandaşlar kısa sürede tepki gösterdi.

Bornova Belediyesi, halktan gelen tepkiler üzerine yaptığı paylaşımı kaldırdı.

CHP li Bornova Belediyesi nden tepki çeken heykel duyurusu #1

CHP li Bornova Belediyesi nden tepki çeken heykel duyurusu #2


Kaynak: Kamu Saati Özel
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