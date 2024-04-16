CHP'li belediye sahilde alkollü mekan açtı, AK Partili Varank tepki gösterdi: Anayasamıza aykırı değil mi?

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Pozcu sahilinde "BAR" adlı bir pub açtı. AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, belediyeye tepki gösterdi.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE "PUB" TEPKİSİ

Sosyal medyada bir videoda Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı bar kısa sürede çok konuşulanlar arasına girdi. Öğrenci ve diğer gençlerin yoğun olduğu pub AK Partili Varank'ı kızdırdı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne tepki gösteren Varank, Anayasa'nın 58. maddesindeki "Devlet, gençleri alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu maddelerden, suçluluk, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan ve cehaletten korumak için gerekli tedbirleri alır." sosyal medya hesabından paylaştı.

"ANAYASAMIZA AYKIRI DEĞİL Mİ?"

Varank, paylaşımının devamında CHP lideri Özgür Özel'i etiketleyerek "Bir belediyenin, imkanlarını gençleri alkole özendirmek için kullanması en başta Anayasamıza aykırı değil mi? Türkiye'nin en pahalı 2. suyunu içen Mersinlilerin vergisiyle böyle bir mekan işletmek hangi belediyecilik zihniyetinin ürünü?" dedi.