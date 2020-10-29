0
0
0
0
0
0
0
0

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu 29 Ekim'de 'Atatürk' diyemedi!

Yeni CHP, her geçen gün çizgisini netleştiriyor. Cumhuriyet çizgisinden uzaklaşıp Kandil'in esareti altına giren CHP'nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 29 Ekim dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yine Atatürk'ü es geçti.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu 29 Ekim'de 'Atatürk' diyemedi!
29 Ekim 2020 Perşembe 17:41

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajında Atatürk'ü anmamayı tercih etti.

Kaftancıoğlu'nun paylaşımının altına takipçileri 'Mustafa Kemal Atatürk' yazarak Atatürk fotoğrafları ekleyerek tepkilerini gösterdiler.



Canan Kaftancıoğlu CHP'nin 97. kuruluş yıldönümüne denk gelen 9 Eylül günü söylediği 'Atatürk yerine Mustafa Kemal demeyi tercih ediyorum' sözleri çok konuşulmuştu.

'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganını 'militer' bulan Kaftancıoğlu'nun, 'Mustafa Kemal'in yoldaşlarıyız' demeyi tercih ettiği de yakın zamanda basına yansımıştı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
İlgili Galeriler
Tarihte bugün 4 Nisan
Tarihte bugün 4 Nisan
Tarihte bugün 3 Nisan
Tarihte bugün 3 Nisan
Gazete Manşetleri 27 Eylül 2019
Gazete Manşetleri 27 Eylül 2019
Tarihte bugün 10 Mayıs
Tarihte bugün 10 Mayıs
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber