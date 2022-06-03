CHP'den yüzde 70'i aşan enflasyonu düşürmek için hükümete 10 öneri

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerini değerlendirdi. Enflasyon rakamlarının düşük gösterildiğini söyleyen Öztrak, "Bunun adı çalışanlara yapılacak zammın üstüne çökmektir. Milyonlarca memurun ve emeklinin, asgari ücretlinin hakkını yemektir." dedi. Partisinin enflasyonla mücadele için önerileri olduğunu belirten Öztrak, yapılması gerekenleri 10 maddede sıraladı.

TÜİK'in mayısta enflasyonu yüzde 73,50 olarak açıklamasının ardından, CHP Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Tekirdağ İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi. Ekonomiye ilişkin değerlendirmeleriyle konuşmasına başlayan Öztrak, enflasyonla mücadelede atılması gereken 10 maddeyi açıkladı.

"TÜİK MARKETLERİNDEKİ FİYATLARI GİZLEDİLER"

Mayıs ayı enflasyon verilerini değerlendiren Öztrak, "Anlaşılan; TÜİK'te enflasyonu ölçen dairedeki başkan değişikliği işe yaramış. Mayısta piyasanın enflasyon beklentisi yüzde 5, TÜİK'in açıkladığı enflasyon yüzde 3. ve böyle bir farkın olduğu gün, 2003'ten beri açıklanan madde sepeti ve ortalama madde fiyatları TÜİK tarafından saklandı. Önceden bu TÜİK marketlerini soruyorduk, nerede olduğunu gizliyorlardı. Şimdi TÜİK marketlerindeki fiyatları da hepten gizlediler." dedi.

"BU FARK TARİHİMİZDE GÖRÜLMEDİK REKOR"

Öztrak sözlerini şöyle sürdürdü: "Anlaşılan enflasyonla mücadele edemeyenler, enflasyon rakamları ile mücadeleye hız veriyorlar. Enflasyon rakamlarını düşük göstermek, çalışanlara yapılacak zammın üstüne çökmektir. Hırsızlıktır. Milyonlarca memurun ve emeklinin, asgari ücretlinin hakkını yemektir. Bu millete yapılabilecek en büyük kötülüktür. Zulmün daniskasıdır. İş başına gelir gelmez, TÜİK'in başta enflasyon ve milli gelir rakamları olmak üzere tüm istatistiklerini ciddi bir incelemeden geçireceğiz. Sorumlular hakkında da gereğini hiç çekinmeden yapacağız. Bu, bizim milletimize sözümüzdür. Artık TÜİK'in enflasyon rakamlarını öyle uzun uzun irdelemenin anlamı yok. Ama gördüklerimizi söylemek de görevimiz. Kul hakkı yiyen TÜİK'in makyajlı rakamları ile 12 aylık tüketici enflasyonu yüzde 73,5. 12 aylık üretici enflasyonu yüzde 132,2. Bağımsız iktisatçılardan oluşan ENAG'a göre ise 12 aylık enflasyon yüzde 160,8. Üretici ve tüketici enflasyonu arasındaki fark tam 59 puan. Bu fark tarihimizde görülmedik bir rekor."

ENFLASYONLA MÜCADELEDE 10 MADDE

"Enflasyon canavarını bitirmemiz gerekiyor. Milletimizin aşını, işini küçülten, yatırımların önünü kesen bu en büyük halk düşmanının, işini bitirmek için reçeteyi Tekirdağ'dan veriyoruz." diyen CHP sözcüsü enflasyonla mücadele için yapılması gerek 10 maddeyi tek tek sıraladı: