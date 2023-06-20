CHP'de kurultay planlaması

CHP'de değişim çağrılarına yönelik taleplerin iyice artmasının ardından kurultayın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda yapılması planlanıyor.

Seçim sonuçlarının ardından CHP'de başlayan iç hesaplaşma sürüyor.

Bilindiği üzere sandıktan çıkan sonuç sonrası parti tabanından Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik istifa sesleri yükseltilirken CHP lideri koltuğu bırakmamakta direniyor.

Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in değişim talebine öncülük ederek Kılıçdaroğlu'nun yerine geçmek istediği bilinirken CHP liderinden tabanın tepkisini dindirmeye yönelik hamleler geldi.

İstifa etmesi istendikçe yardımcılarının görevine son veriyor

CHP lideri, Merkez Yönetim Kurulu'nda yaptığı değişikliğin ardından danışmanlarının da görevlerine son verdi.

Ancak Kılıçdaroğlu'nun da istifa etmesi istenirken CHP liderinden henüz öyle bir hamle gelmiş değil.

Koltuğu bırakmayarak partinin diğer tüm noktalarında değişikliğe devam eden Kılıçdaroğlu'nun bazı il başkanlarını da görevden alacağı belirtiliyor.

29 Ekim'de kurultay yapılması planlanıyor

Bu kapsamda ise CHP, kurultayı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda yapıp, parti tabanına mesaj vermek istiyor.

Yine parti içinde kurultayın yerel seçimler sonrasına bırakılması gerektiğini savunanlar da bulunuyor.

Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin de bu fikirde olduğu bilinirken CHP içerisindeki değişim çağrılarının süreci hızlandırdığına işaret ediliyor.

Ayrıca tüzükte yapılacak değişikliklerle ‘önseçimin önü açılacak' beklentisi de var.

Kılıçdaroğlu'na en yakın isim: Kurultayda aday göstereceğiz

Öte yandan Kılıçdaroğlu'na en yakın isimlerden biri olan CHP'li Bülent Kuşoğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada kurultayda Kılıçdaroğlu'nu aday göstereceklerini söylemişti.

Kuşoğlu konuyla ilgili, "Biz partililer olarak aday gösteririz. Yerel seçimlerin sonuçlarına göre bir kurultay söz konusu olabilir. Bunun değerlendirmesini Sayın Kılıçdaroğlu yapacaktır. Genel Başkan seçimli olağanüstü kurultay düzenleyebilir. Seçim sonuçlarına göre bırakabilir de, bir süre daha devam ettirebilir de. Tabii siyasetin şartları, seçim sonrası durum belirleyecektir. Ama bu kurultayda kesin aday gösterilecektir." ifadelerini kullandı.