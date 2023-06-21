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CHP'de 24 il başkanı görevini bıraktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 81 il başkanıyla görüşmesinde 21 il başkanının istifa ettiği öğrenildi.

CHP'de 24 il başkanı görevini bıraktı
Kamusaati
Kamusaati
21 Haziran 2023 Çarşamba 20:55

Seçim yenilgisi sonrası CHP'de sular durulmuyor. Partide değişim isteyenlerin sesi giderek yükselirken, değişimin başını çeken isimlerden Ekrem İmamoğlu'na destek veren partililer de baskı altında.

24 il başkanı istifa etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile 81 il başkanının parti genel merkezinde saatler önce başlayan toplantı sırasında 24 il başkanı istifa etti.

Toplantının önemli gündemi "değişim"

TV 100'ün verdiği bilgiye göre; kritik toplantının öncelikli gündemi, seçim sonrası başlayan değişim tartışmaları oldu.

Toplantıda seçim sonuçları, seçim döneminde yapılan aksaklıklar ve partiye yönelik eleştiriler ele alındı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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