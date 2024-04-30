CHP 1 Mayıs'ta Taksim'e yürüyecek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı arayarak 1 Mayıs'ta Taksim'in kapatılması kararını gözden geçirmesini istemesinin ardından ana muhalefet partisinden yeni açıklama geldi. CHP Sözcüsü Deniz Yücel, "Biz Taksim'den vazgeçmiyoruz." derken, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ise yaptığı açıklamada, "1 Mayıs'ta Taksim'e! Emeği, adaleti, sömürüden arınmış düzeni savunmak için hep birlikte Taksim'e yürüyoruz." diyerek çağrıda bulundu.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 1 Mayıs'ta Taksim'de olacaklarını belirtti. Çelik, " 1 Mayıs'ta Taksim'e! Emeği, adaleti, sömürüden arınmış düzeni savunmak için hep birlikte Taksim'e yürüyoruz." dedi.

CHP'DEN HÜKÜMETE "TAKSİM" ELEŞTİRİSİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, parti genel merkezinde Genel Başkan Özgür Özel'in başkanlığında gerçekleştirilen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısına ilişkin açıklama yaptı. Yücel, 1 Mayıs'ta Taksim'den vazgeçmeyeceklerini söyledi.

"KARARLARINIZI TERÖR ÖRGÜTLERİNİN TEHDİTLERİNE GÖRE Mİ ALIYORSUNUZ?"

Deniz Yücel, Taksim Meydanı'nın 1 Mayıs törenlerine kapatılmasını eleştirerek, şu ifadeleri kullandı: "Taksim'de 1 Mayıs mitingi yapılırsa trafik aksarmış. Taksim 1 Mayıs'a uygun değilmiş, terör riski varmış. Buradan AKP hükümetine soruyoruz, siz kararlarınızı terör örgütlerinin tehditlerine göre mi alıyorsunuz? Siz güvenlik önlemi alamayacak ve işçisini, emekçisini koruyamayacak kadar aciz bir hükümet misiniz? Yoksa Türkiye'deki yasal sendikaları ve siyasi partileri terör örgütü olarak mı görüyorsunuz?

"BİZ TAKSİM'DEN VAZGEÇMİYORUZ"

Taksim'den neden bu kadar korkuyorsunuz? Biz Taksim'den vazgeçmiyoruz. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, İçişleri Bakanını arayarak, Taksim kararının gözden geçirilmesini istedi. 'Biz parti olarak teminat veriyoruz, sorunsuz geçecek' dedi. Peki biz CHP olarak bu güvenceyi verirken, yurt içindeki güvenlik teşkilatının en üstündeki isim bu güvenceyi neden veremiyor?"

"1 MAYIS'TA HEP BİRLİKTE TAKSİM'E YÜRÜYORUZ"

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 1 Mayıs'ta Taksim'e yürüyeceklerini belirtti. Çelik şunları söyledi: "1 Mayıs'ta Taksim'e! Emeği, adaleti, sömürüden arınmış düzeni savunmak için hep birlikte Taksim'e yürüyoruz."