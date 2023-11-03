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Cezayir Parlamentosu, Cumhurbaşkanı Tebbun'a İsrail ile savaşa girme yetkisini verdi

Cezayir Parlamentosu, Cumhurbaşkanı Tebbun'a İsrail ile savaşa girme yetkisini verdi

Cezayir Parlamentosu, Cumhurbaşkanı Tebbun'a İsrail ile savaşa girme yetkisini verdi
Admin
Admin
03 Kasım 2023 Cuma 15:10

Cezayir Parlamentosu'nda yapılan oylamada bütün milletvekillerinin olumlu oyuyla Cumhurbaşkanı Tebbun'a İsrail'e karşı savaşa girme yetkisi verildi. Mecliste yapılan oylama sırasında Filistin halkını ve direniş gruplarını destekleyen sloganlar atıldı.

7 Ekim'de Hamas'ın Tel Aviv'e başlattığı saldırılardan sonra savaş durumuna geçen İsrailGazze'yi abluka altına aldı. Gazze'yi adeta açık hava hapishanesine çeviren İsrail, 7 Ekim'den bu yana binlerce masum sivili katletti. Bölgede tansiyon bir an olsun düşmezken Cezayir'den de dikkat çeken bir hamle geldi.

Cezayir Parlamentosu'nda yapılan oylamada bütün milletvekillerinin oyuyla Cumhurbaşkanı Tebbun'a, İsrail'le savaşa girme yetkisi tanındı. O anlarda Filistin halkına destek veren sloganlar atıldı. Şimdi Tebbun'un bir açıklama yapması bekleniyor.

Cezayir Ulusal Halk Meclisi, İsrail'in Gazze Şeridi başta olmak üzere Filistin'deki saldırıları gündemiyle 3 gün önce olağanüstü toplandı. Milletvekilleri, Filistin atkıları takıp, Filistin bayrakları taşıyarak "Cezayir ordusu seninledir Gazze" sloganları attı. Cezayir Dışişleri Bakanı Attaf, genel kurula hitaben, bugün İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik şiddetli saldırılarının sebebinin 7 Ekim ile beraber başlamadığına dikkati çekerek, " İsrail'in Filistin'i tamamen haritadan silme girişiminin ileri bir aşaması olduğunu" vurguladı.

Yemen'deki İran destekli Husiler de geçtiğimiz hafta İsrail'e savaş açtıklarını duyurmuştu. Alarm durumuna geçen İsrail ise Kızıldeniz'e savaş gemileri göndermişti.

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