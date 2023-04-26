Nisan Personel
Nisan Personel
0
0
STAJYER
STAJYER
0
MEMUR DERECE
MEMUR DERECE
0
Sandık Görevlisi
Sandık Görevlisi
0
malulen emeklilik
malulen emeklilik
0
Askerlik ve doğum borçlanması 2023
Askerlik ve doğum borçlanması 2023
0
Eyt ikramiye
Eyt ikramiye
0
EYTSORGU
EYTSORGU
0
Rapor parası
Rapor parası
0
EYT Başvuru Ekranı
EYT Başvuru Ekranı
0
çalışan
çalışan
0

Canlı yayında rahatsızlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a siyasilerden "Geçmiş olsun" mesajı yağdı

Canlı yayında rahatsızlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a muhalefet ve iktidar tüm siyasi isimlerden "Geçmiş olsun" mesajı yağdı. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan "Kısa süreli rahatsızlık yaşayan sayın Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ülkece, seçim sürecini de sonrasını da sıhhatle geçirmeyi temenni ediyorum" ifadelerini kullanırken, HÜDAPAR lideri Zekeriya Yapıcıoğlu ise "Rabbim sağlık, sıhhat ve afiyet versin" mesajını paylaştı. Kaftancıoğlu da mesaj paylaşan isimlerden biriydi.

Canlı yayında rahatsızlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a siyasilerden "Geçmiş olsun" mesajı yağdı
Kamusaati
Kamusaati
26 Nisan 2023 Çarşamba 10:07

Kanal 7 ve Ülke TV'nin canlı yayınına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşma yaptığı sırada bir rahatsızlık geçirdi. Erdoğan'ın rahatsızlığı üzerine yayına apar topar ara verildi.

20 dakikalık aranın ardından tekrar yayına katılan Erdoğan, programda yaptığı açıklamada "Üzerinize afiyet dün ve bugün yoğun kampanya çalışmaları vardı. Bu çalışmalar sebebiyle ciddi manada üşütmüşüm. Hatta bir ara programı iptal etsek yanlış anlaşılır mı diye düşündüm. Söz verdik gideceğiz dedik. Bu yoğun mesai içinde zaman zaman böylesi durumlarla karşılaşıyoruz. Sizlerden ve seyircilerimizden helallik bekliyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın canlı yayında yaşadığı rahatsızlığın ardındansa muhalefet ve iktidar tüm siyasi isimlerden "Geçmiş olsun" mesajı yağdı.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın rahatsızlığı sonrası sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. Kılıçdaroğlu, "Sayın Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Kısa süreli rahatsızlık yaşayan sayın Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ülkece, seçim sürecini de sonrasını da sıhhatle geçirmeyi temenni ediyorum" ifadesini kullandı.

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, "Canlı yayın esnasında yaşadığı rahatsızlık nedeniyle Sn. Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kalan süreci hep birlikte sağlık, afiyet ve huzur içerisinde tamamlayabilmeyi temenni ediyorum" ifadesini kullandı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise "Erdoğan'ın yayınının kesilmesiyle ilgili;Bir partiyi, lideri sandıkta yenmeye çalışmak ayrıdır, başına bir olumsuzluk geldiyse (dilerim bir sağlık problemi değildir) geçmiş olsun demek apayrıdır… Teknik bir arıza olmasını dileyerek geçmiş olsun her ne yaşandıysa… Bunun ötesinde bir söz yakışmaz bizlere, bizim gibilere…." dedi.

Cumhur İttifakı ortağı HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu "Yaşadığı rahatsızlık sebebiyle Sayın Cumhurbaşkanımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim sağlık, sıhhat ve afiyet versin" mesajını paylaştı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
EYT'de maaş krizi çıktı! Bir milyondan fazla kişi maaşlarının ödenmesini bekliyor
EYT'de maaş krizi çıktı! Bir milyondan fazla kişi maaşlarının ödenmesini bekliyor
0
Cumhurbaşkanı: Öğretmen Maaşları 25 Bin Lirayı Buldu
Cumhurbaşkanı: Öğretmen Maaşları 25 Bin Lirayı Buldu
0
Bekir Bozdağ duyurdu: Fahiş kira artışlarına yaptırım geliyor
Bekir Bozdağ duyurdu: Fahiş kira artışlarına yaptırım geliyor
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.