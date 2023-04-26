Canlı yayında rahatsızlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a siyasilerden "Geçmiş olsun" mesajı yağdı

Canlı yayında rahatsızlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a muhalefet ve iktidar tüm siyasi isimlerden "Geçmiş olsun" mesajı yağdı. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan "Kısa süreli rahatsızlık yaşayan sayın Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ülkece, seçim sürecini de sonrasını da sıhhatle geçirmeyi temenni ediyorum" ifadelerini kullanırken, HÜDAPAR lideri Zekeriya Yapıcıoğlu ise "Rabbim sağlık, sıhhat ve afiyet versin" mesajını paylaştı. Kaftancıoğlu da mesaj paylaşan isimlerden biriydi.

Kanal 7 ve Ülke TV'nin canlı yayınına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşma yaptığı sırada bir rahatsızlık geçirdi. Erdoğan'ın rahatsızlığı üzerine yayına apar topar ara verildi.

"ÇALIŞMALAR SEBEBİYLE CİDDİ MANADA ÜŞÜTMÜŞÜM"

20 dakikalık aranın ardından tekrar yayına katılan Erdoğan, programda yaptığı açıklamada "Üzerinize afiyet dün ve bugün yoğun kampanya çalışmaları vardı. Bu çalışmalar sebebiyle ciddi manada üşütmüşüm. Hatta bir ara programı iptal etsek yanlış anlaşılır mı diye düşündüm. Söz verdik gideceğiz dedik. Bu yoğun mesai içinde zaman zaman böylesi durumlarla karşılaşıyoruz. Sizlerden ve seyircilerimizden helallik bekliyorum" dedi.

TÜM SİYASİ İSİMLERDEN MESAJ YAĞDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın canlı yayında yaşadığı rahatsızlığın ardındansa muhalefet ve iktidar tüm siyasi isimlerden "Geçmiş olsun" mesajı yağdı.

KILIÇDAROĞLU: GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİMİ İLETİYORUM

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın rahatsızlığı sonrası sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. Kılıçdaroğlu, "Sayın Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

"SEÇİM SÜRECİNİ DE SONRASINI DA SIHHATLE GEÇİRMEYİ TEMENNİ EDİYORUM"

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Kısa süreli rahatsızlık yaşayan sayın Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ülkece, seçim sürecini de sonrasını da sıhhatle geçirmeyi temenni ediyorum" ifadesini kullandı.

"KALAN SÜRECİ HUZUR İÇİNDE TAMAMLAYABİLMEYİ TEMENNİ EDİYORUM"

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, "Canlı yayın esnasında yaşadığı rahatsızlık nedeniyle Sn. Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kalan süreci hep birlikte sağlık, afiyet ve huzur içerisinde tamamlayabilmeyi temenni ediyorum" ifadesini kullandı.

"BİR LİDERİ SANDIKTA YENMEYE ÇALIŞMAK AYRIDIR..."

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise "Erdoğan'ın yayınının kesilmesiyle ilgili;Bir partiyi, lideri sandıkta yenmeye çalışmak ayrıdır, başına bir olumsuzluk geldiyse (dilerim bir sağlık problemi değildir) geçmiş olsun demek apayrıdır… Teknik bir arıza olmasını dileyerek geçmiş olsun her ne yaşandıysa… Bunun ötesinde bir söz yakışmaz bizlere, bizim gibilere…." dedi.

HÜDAPAR LİDERİNDEN ERDOĞAN'A "GEÇMİŞ OLSUN" MESAJI

Cumhur İttifakı ortağı HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu "Yaşadığı rahatsızlık sebebiyle Sayın Cumhurbaşkanımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim sağlık, sıhhat ve afiyet versin" mesajını paylaştı.