Çalışma bakanı açıkladı!, EYT ve sözleşmeli personellerle ilgili çalışma yapılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memur ve memur emeklilerine 3600 ek gösterge müjdesinin ardından Vedat Bilgin, önlerinde EYT ve sözleşmeli personel dosyaları olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memur ve emeklilerin merakla beklediği 3600 ek göstergeyle ilgili yeni düzenlemeyi açıkladı.

Tüm memurları kapsayan çalışmanın açıklanmasının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TRT Haber'de canlı yayına katılarak konuya ilişkin merak edilen ayrıntılara değindi.

"Aralıkta yapılacak düzenleme ile katlanarak artacak"

Aralık ayında yapılacak düzenlemeye dikkat çeken Bilgin, "Biz aralık ayında da çalışanlarımız için yeni düzenlemeler yapacağız. Aralık ayında yapılan düzenlemeyle ek göstergelerin maaşlara etkisi katlanarak artacak. 200 bin lira emekli ikramiyesi alanlar 50 bin lira fazla alacak." dedi.

İleri tarihli çalışmalarına değinen Bilgin, sözleşmeli personel ve EYT konularına işaret etti.

"Önümüzde EYT ve sözleşmeli personel dosyası var"

Bilgin şöyle konuştu:

"Bundan sonraki ilk açacağımız dosya üzerinde daha önce çalıştık ama detaylandıracağımız dosya sözleşmeli personel meselesidir. Kamuda sözleşmeli personel istihdam ediliyor.

Bu konularda kamu ihtiyaç duydukça sözleşmeli personel alınıyor. Biz isteğe bağlı olarak kadro hakkı vereceğiz.

Tüm sosyal meseleleri görev alanı sayıyoruz ve EYT de önümüzde. Çalışmalarımız devam ediyor. Türkiye Cumhuriyeti emekçilerini koruyan sosyal bir devlettir ve bu devam edecektir."