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Çakarlı araçla şov yapan muhtar adayı için gereken yapıldı

Çakarlı araçla şov yapan muhtar adayı için gereken yapıldı

Çakarlı araçla şov yapan muhtar adayı için gereken yapıldı
Admin
Admin
28 Mart 2024 Perşembe 09:33

İstanbul Pendik'te mahalle muhtarının konvoy yaptığı çakarlı lüks araç sahiplerine idari para cezası kesildi. Usulsüz olarak eklenen çakar tertibatı sökülerek, olaylı ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Pendik Velibaba Mahallesi muhtarı ve 31 Mart'taki yerel seçimlerde yeniden muhtar adayı olan Şükrü Aydemir'in, içerisinde çakar tertibatı da bulunan lüks araçlarla konvoy yaparak dolaşması sosyal medyada gündem oldu. Görüntüler üzerine harekete geçen polis, görüntüdeki araçlardaki çakar tertibatının sonradan usulsüz olarak eklendiğini tespit etti.

ARAÇ SAHİPLERİNE PARA CEZASI UYGULANDI

Pendik Kaymakamlığından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Emniyet birimlerimizin konuyla ilgili yaptığı uygulama sonucunda, görüntülerde kullanılan araçlardaki çakar tertibatının sonradan usulsüz olarak eklendiği tespit edilmiştir. Söz konusu araçlardaki tertibat sökülerek, araç sahiplerine idari para cezası uygulanmış ve TCK 179/3 (trafik güvenliğini kasten tehlikeye düşürmek) maddesinden adli işlem başlatılmıştır. Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma devam etmektedir."
 

BAKAN YERLİKAYA: ASLA TAVİZ VERMEYECEĞİZ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Pendik Kaymakamlığının duyurusunu paylaşıp, "Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar lambalı) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullananlara asla taviz vermeyeceğiz!" dedi.
 

İstanbul Pendik'te mahalle muhtarının konvoy yaptığı çakarlı lüks araç sahiplerine idari para cezası kesildi. Usulsüz olarak eklenen çakar tertibatı sökülerek, olaylı ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Pendik Velibaba Mahallesi muhtarı ve 31 Mart'taki yerel seçimlerde yeniden muhtar adayı olan Şükrü Aydemir'in, içerisinde çakar tertibatı da bulunan lüks araçlarla konvoy yaparak dolaşması sosyal medyada gündem oldu. Görüntüler üzerine harekete geçen polis, görüntüdeki araçlardaki çakar tertibatının sonradan usulsüz olarak eklendiğini tespit etti.

ARAÇ SAHİPLERİNE PARA CEZASI UYGULANDI

Pendik Kaymakamlığından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Emniyet birimlerimizin konuyla ilgili yaptığı uygulama sonucunda, görüntülerde kullanılan araçlardaki çakar tertibatının sonradan usulsüz olarak eklendiği tespit edilmiştir. Söz konusu araçlardaki tertibat sökülerek, araç sahiplerine idari para cezası uygulanmış ve TCK 179/3 (trafik güvenliğini kasten tehlikeye düşürmek) maddesinden adli işlem başlatılmıştır. Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma devam etmektedir."

BAKAN YERLİKAYA: ASLA TAVİZ VERMEYECEĞİZ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Pendik Kaymakamlığının duyurusunu paylaşıp, "Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar lambalı) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullananlara asla taviz vermeyeceğiz!" dedi.

NE OLDU?

İstanbul Pendik'te Velibaba mahallesi mevcut muhtarı ve pazar günü yapılacak seçimlerde yeniden aday olan Şükrü Aydemir'in onlarca araçlık konvoyu sosyal medyada viral oldu.

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