Bursa'da nafakayı ödemeyi unuttuğu için gözaltına alınan yaşlı adam salıverildi

İnegöl ilçesinde 20 yıl önce eşinden ayrılan Züftü Şirin, nafakayı ödemeyi unuttu. Eski eşinin şikayeti sonrası tutuklanan Şirin'in hüngür hüngür ağladı. Cezaevine gönderilen Şirin daha sonra serbest bırakıldı.
Bursa'da ilginç bir olay yaşandı.
İnegöl ilçesinde meydana gelen olayın konusu yıllar önce boşanan çift.
81 yaşındaki Züftü Şirin, 25 yıl evli kaldı.
Yaklaşık 20 yıl önce ise boşanan Züftü Şirin'in eşi, Avusturalya'da yaşamaya başladı.
Nafakayı ödemediği için şikayetçi oldu
Şirin'in boşandığı eşine geçtiğimiz ay nafakasını ödemeyi unutması, yeni bir kriz doğurdu.
Eski eş, Şirin'den şikayetçi oldu.
Şikayet sonrası ekipler harekete geçerek rotalarını Züftü Şirin'e çevirdi.
Cezaevine gönderildi
Şirin, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
İşlemleri sonrası tutuklanan Şirin, jandarma eşliğinde cezaevine götürüdü.
Hüngür hüngür ağladı
Yaşlı adam, cezaevine girerken gözyaşlarını tutamadı.
Jandarmaların kolunda ilerleyen Züftü Şirin'in hüngür hüngür ağladığı anlar kameraya yansıdı.
Serbest bırakıldı
Öte yandan 81 yaşındaki nafaka mağduru yaşlı adamla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Kamusaati'nin edindiği bilgiye göre tutuklanan yaşlı adam serbest bırakıldı.