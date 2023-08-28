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Bunaltan sıcaklara veda! Meteoroloji'den 8 kentimiz için "sarı kodlu" uyarı yapıldı

Bunaltan sıcaklara veda! Meteoroloji'den 8 kentimiz için "sarı kodlu" uyarı yapıldı

Bunaltan sıcaklara veda! Meteoroloji'den 8 kentimiz için "sarı kodlu" uyarı yapıldı
Admin
Admin
28 Ağustos 2023 Pazartesi 12:31

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bu hafta mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların düşeceğini duyurdu. Bazı bölgelerde sağanak yağış beklenirken; Adana, Mersin, Kahramanmaraş, Sivas, Hatay, Kayseri, Niğde ve Osmaniye için sarı kodlu uyarı yapıldı.

Ağustos ayına veda edeceğimiz bu haftada, yurt genelinde serinlik bekleniyor. Yurdun büyük bir bölümünde yağış görülecek, böylece hava sıcaklığı ise normale dönecek. Meteoroloji 8 kenti ise sağanak nedeniyle sarı kodla uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Akdeniz ve Doğu Karadeniz ile Kocaeli, Sakarya, Konya, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Sivas, Tokat, Ordu, Malatya, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adana, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın batısı, Kayseri'nin güney ve doğusu ile Sivas'ın güneybatısı ve Elazığ çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Öte yandan pazartesi günü İstanbul ve Ankara'da sıcaklık 32 derece, İzmir'de ise 34 derece olacak. Üç büyükşehirde hafta ortasına kadar az bulutlu bir havanın etkili olması bekleniyor.

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü "sarı" kod uyarısında bulundu. 8 kentte kuvvetli yağış bekleniyor. Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı. "Sarı" alarm verilen 8 kent ise şunlar: Sivas, Kayseri, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Adana, Niğde, Mersin.

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