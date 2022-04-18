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Bülent Arınç: Ulan 2 kilo et kaç para biliyor musun

Et fiyatlarına gelen zamları küçümseyip bunun üzerinden siyaset yapan bazı AK Partili vekillere, Bülent Arınç sert tepki gösterdi.

Bülent Arınç: Ulan 2 kilo et kaç para biliyor musun
Ömer
Ömer
18 Nisan 2022 Pazartesi 11:13

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, geçtiğimiz gün Kanal 42'nin konuğu oldu.

Programda Mücahit Enes Turbil'in sorularını yanıtlayıp gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Arınç, enflasyon sonrası  temel yaşam ürünlerinde yaşanan yüksek fiyat artışlarına da değindi.

Bülent Arınç, özellikle zamları ve hayat pahalılığını devletin bekasını öne sürüp, önemsenmemesi gerektiğini söyleyen AK Parti'deki bazı vekillere sert eleştirilerde bulundu.

"Yanlış matematik hesabı..."

Konuyla ilgili ilk olarak et fiyatları ve market fiyatları için geçmiş zamanda açıklama yapan bazı vekilleri hatırlatan Arınç, "Bizim grup başkanvekilimiz yanlış bir matematik hesabı yaptı. Sonra döndü mü dönmedi mi bilmiyorum yüzde 7'yi yüzde 700 gibi anlayacak bir hesabın içerisine düştü. Biraz da gülünç oldu tabii. Dikkatsizliğine vermek lazım, yoksa çok iyi bir insandır.

"Minicik zamlar..."

Konya'dan da bir milletvekili de 'minicik minicik zamlar, bundan şikayet etmeye gerek yok' demişti. Bunlar insanları yaralıyor ama haberiniz olsun.

"Yarım kilo et yerim diye göğsünü geriyor"

Yani ben 2 kilo et yiyeceğime yarım kilo et yerim diye göğsünü gere gere dolaşıyor. Ulan 2 kilo et kaç para biliyor musun sen? 300 lira. Kim verecek bu parayı?" ifadelerini kullandı.

AK Partili Zülfü Demirbağ: Ayda iki kilo et yiyorsak yarım kilo yeriz


Kaynak: Kamu Saati Özel
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