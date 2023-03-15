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Bugün çeyrek altın kaç lira oldu ? 16 Mart Perşembe 2023 Altın Fiyatları

16 Mart Perşembe 2023 çeyrek altın kaç lira oldu? çeyrek altın düşecek mi? Küçük altın kaç lira? küçük altın düşecek mi? Güne yükselişle başlayan gram altın 1.158 liraya düştü. Çeyrek altın ise 1833 liradan işlem görüyor peki dolar kaç lira oldu? Güne 18,84'den başlayan Dolar ise saat 08:15 itibariyle 18,98'e yükseldi.

Bugün çeyrek altın kaç lira oldu ? 16 Mart Perşembe 2023 Altın Fiyatları
Kamusaati
Kamusaati
15 Mart 2023 Çarşamba 13:01

Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlayan altın Cuma günü itibariyle 1,158 liradan işlem görüyor.

Çeyrek Altın Kaç Lira Oldu? Küçük Altın ne kadar?

Çeyrek altın serbest piyasada 1,833.00 liradan işlem görmektedir.

16 Mart Perşembe bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın küçük altın ve cumhuriyet altını kaç lira?



Kaynak: Kamu Saati Özel
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