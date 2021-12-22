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Bu Kişiler Artık Araç Kullanamayacak

Büyükşehirlerimiz de bilhassa bundan sonra neredeyse her yolda trafik olmaya başlıyor neredeyse herkes toplu taşıma yerine kendi özel araçlarını kullanıyor. Trafikte yeni hazırlıkların devam etmesi de bu husus beklenilen bir gelişmeydi. Ülkemizde ki sürücüleri ilgilendirmekte olan mühim bir hamle.

Bu Kişiler Artık Araç Kullanamayacak
22 Aralık 2021 Çarşamba 13:35

Trafikte yaş düzenlemesi, Trafikte yeni düzenlemeler kapsamınca, 5 senede bir olmak üzere tekrar s-ağlık raporu istenmesi gündem amacıylade. Kimlerden talep edileceği ise merak edilen bir hususydu. İleri Sürüş Emniyet Eksperi Ethem Genim, mevzuya dair Yeni Şafak’a yapmış bulunduğu bildirimde ehliyette nasıl ki 18 yaşının üstündeki adaylara lüzumlu testleri geçmeleri durumunda belge veriliyorsa, aynı sürecin yaşlılıkta da olması lüzumluliğini dile getirdi.Konuyla alakalı açıklamalarda tespit edilen Ethem Genim, algılar kapanıyor, r-efleksler azalıyor, insanların yaşa girdikçe algılarının giderek azaldığına, r-efleksin de aynı şekilde zayıfladığını vurguladı.

Genim şu sözleri aktardı: “Tabi bütün şunlar üst üste gelince sözünü ettiğimiz grup, trafikte ciddi bir r-isk artışını da yanı sıra getiriyor” ifadesini kullandı. Kraliçe II. Elizabeth’in eşi Prens Philip’in geride bıraktığımız zamanlarda yapmış bulunduğu k-aza sadece İngiltere’nin değil bütün dünyanın gündemine oturdu. K-azanın sonrasında İngiltere’de ve bütün Avrupa’da tartışılmaya başlanan “Kaç yaşından sonra ehliyete el hususlmalı” sorusu büyük ses getirdi.

Hali hazırda Türkiye’de sürücülerin 60 yaşından itibaren her 5 senede bir denetime girip rapor aldığını altını çizen Genim, sözlerini şu şekilde sürdürdü: Rapor aldığını altını çizen Genim, şu şekilde devam etti: “85 yaş üst sınır olsun “Rapor alınıyor fakat raporların nasıl ortamlarda alındığını hepimiz biliyoruz. Bu raporları alabilmek çok zor değil. Basit bir emlak satışında dahi noterin evvela h-astaneden rapor istediğini anımsatan Genim, ”K-riterlere uymayan bireylerin noter huzurunda bir satış yapması söz hususu olamıyor” diyerek bildirdi. Araç kullanmanın da çok mühim bulunduğunu başka insanların da y-aşamını etkilediğini, s*-lah alabilmek isteyenlerin nasıl ruhsat amacıyla 6 ayrı hekimin kontrolünden geçtiyse, ehliyetin de bu derecede mühim bulunduğunu söyleyen, Genim şu sözleri son olarak aktardı: “Aynı şekilde ehliyet alımında da işin sıkı tutulması lüzumluliğini düşünüyoruz. Kontrolsüz kullanılacak olan bir aracın da s*-lahtan değişik yok.” dedi

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