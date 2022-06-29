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Bu gece yarısından itibaren motorine 84 kuruşluk bir indirim daha gelmesi bekleniyor

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Son dönemde zam haberleriyle araç sahiplerinin keyfini kaçıran motorine bugün itibarıyla 2 lira 50 kuruşluk indirim gelirken, bu geceden itibarense 84 kuruşluk yeni bir indirimin gelmesi bekleniyor.

Bu gece yarısından itibaren motorine 84 kuruşluk bir indirim daha gelmesi bekleniyor
Kamusaati
Kamusaati
29 Haziran 2022 Çarşamba 19:34

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Günlerdir art arda gelen zamlarla araç sahiplerinin keyfini kaçıran motorinde 29 Haziran 2022 itibarıyla 2 lira 50 kuruşluk bir indirim meydana gelirken, fiyat değişikliği pompa fiyatlarına yansıdı. 30 Haziran'dan itibaren geçerli olmak üzere motorine 84 kuruşluk bir indirim daha bekleniyor.

Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak indirimle birlikte İstanbul'da motorinin litre fiyatı 26 lira 66 kuruştan satılacak.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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