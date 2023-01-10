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Bu gece yarısından itibaren benzine 63 kuruş indirim gelmesi bekleniyor

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. 11 Ocak Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 63 kuruş indirim gelmesi bekleniyor. Fiyatların düşmesiyle birlikte İstanbul'da benzinin litre fiyatı 18 lira 89 kuruştan satılacak.

Bu gece yarısından itibaren benzine 63 kuruş indirim gelmesi bekleniyor
Kamusaati
Kamusaati
10 Ocak 2023 Salı 11:39

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

11 Ocak Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 63 kuruş indirim bekleniyor.

İndirimle birlikte İstanbul'da benzinin litresi 18 lira 89 kuruştan, Ankara'da ise 19 lira 6 kuruştan satılacak.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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