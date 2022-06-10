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Bu gece yarısından itibaren benzine 2,18 lira, otogaza ise 54 kuruş zam gelmesi bekleniyor

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bu gece yarısından itibaren benzine 2,18 lira, otogaza ise 54 kuruş zam bekleniyor.

Bu gece yarısından itibaren benzine 2,18 lira, otogaza ise 54 kuruş zam gelmesi bekleniyor
Kamusaati
Kamusaati
10 Haziran 2022 Cuma 13:29

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

11 Haziran Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 2,18 lira, otogaz grubunda ise 54 kuruş fiyat artışı bekleniyor.

Zamlarla birlikte İstanbul'da benzinin litre fiyatı 28,41 liradan, otogaz ise 12,16 liradan satılacak.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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