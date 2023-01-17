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Bu adam kendisine mesaj atan herkese para atıyor! Son günler...

Lotodan yaklaşık 180 milyon TL kazanan Kürşat Yıldırım kazandığı parayı kendisine mesaj atan kişilere dağıtacağını açıkladı. Sadece tek şart koyan Yıldırım'a yüzlerce mesaj geldi. İşte detaylar...

Bu adam kendisine mesaj atan herkese para atıyor! Son günler...
Kamusaati
Kamusaati
17 Ocak 2023 Salı 21:35
Lotodan yaklaşık 180 milyon TL kazanan Kürşat Yıldırım kazandığı parayı kendisine mesaj atan kişilere dağıtacağını açıkladı. Sadece tek şart koyan Yıldırım'a yüzlerce mesaj geldi. İşte detaylar...

Detay: https://www.turkuazgazetesi.net/foto/13766523/bu-adam-kendisine-mesaj-atan-herkese-para-atiyor-son-gunler?2

Loto Milyarderi Chico lakaplı Kürşat Yıldırım yine Sosyal medyada Gündem oldu, Avrupada sayısal lotodan yaklaşık 10.000.000 milyon EURO yaklaşık 200 Trilyon TL kazanan Kürşat Yıldırım sosyal medyadan yaptığı açıklamada kendisine mesaj atanlara 5 bin euro, 3.500 Euro ve 1,500 Euro şeklinde para gönderimleri yaptığını İddaa etti.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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Ayhan - 50 dakika önce
2 çoçuğum var köyde yaşıyoruz maduruz gönlünden ne koparsa Allah razı olsun
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Ayhan - 42 dakika önce
Yrdım edebilirsenz zevinirim
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