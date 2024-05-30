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Brezilya'dan Gazze'deki saldırılara tepki: İsrail büyükelçisini geri çekti

Brezilya'dan Gazze'deki saldırılara tepki: İsrail büyükelçisini geri çekti

Brezilya'dan Gazze'deki saldırılara tepki: İsrail büyükelçisini geri çekti
Admin
Admin
30 Mayıs 2024 Perşembe 08:18

srail'in Gazze'ye yönelik devam eden saldırıları nedeniyle büyükelçisini geri çeken ülkeler arasına Brezilya da katıldı. Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, Gazze'deki saldırıları soykırım olarak niteleyip insanlık dışı durumu Nazi lideri Hitler'in yaptığı katliamlara benzetmişti.

Brezilya'nın, İsrail'in Gazze'ye yönelik devam eden saldırıları nedeniyle İsrail'deki büyükelçisini geri çektiği bildirildi.
Brezilya basınında çıkan haberlere göre hükümet, Tel Aviv Büyükelçisi Frederico Meyer'i "istişareler" için geri çağırdı.

KISA ZAMANDA ATAMA OLMAYACAK

Brezilya'nın İsrail'deki diplomatik temsilciliği, maslahatgüzar seviyesinde hizmet vermeye devam edecek. Ulusal basına konuşan üst düzey Brezilyalı yetkili, İsrail'e yeni bir büyükelçinin kısa zamanda atanmayacağını belirtti.

NE OLMUŞTU?

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva'nın İsrail'in Gazze'deki işgalini Nazi lider Adolf Hitler'in yaptıklarına benzetmesine tepki olarak 19 Şubat'ta "istenmeyen kişi" ilan edildiğini belirtmişti.

Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, İsrail'in Gazze'yi işgalini "soykırım" şeklinde niteleyerek, Nazi lider Adolf Hitler'in yaptıklarına benzetmiş ve Gazze Şeridi'nde olanların "savaş değil, soykırım" olduğunu söylemişti. İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu da Lula da Silva'nın sözlerine tepki göstermiş ve "kırmızı çizginin aşıldığını" dile getirmişti.

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