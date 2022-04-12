Böyle gelenek olmaz olsun !!! Düğünde Skandal hareketler

Bu geleneği duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Böyle Gelenek Olur mu Demeyin,Gelenekler ülkelere göre farklılık gösterdiği gibi bir o kadar da kor-kut-ucu. Çünkü bu gelenekler bazen ö-lüm-le bile sonuçlanabiliyor. İşte dünyanın en ilginç geleneği

Newlyweds’de evlenen çiftler düğünden sonra evlerine gitmiyor ve düğünün yapıldığı alanda misafirlerin gözü önünde ilişkiye giriyor. Malavi’de ergenliğe giren kız çocukları erkek s-e-k-s işçisiyle c-ı-ns-el i-li-ş-k-iye giriyor.

Kız çocuklarının bu şekilde temizlendiğine inanılıyor. Endonezya’da Pon kutlaması adında bir festival var ve bu festivalde evli olan çiftler eşleri dışında festivale katılanlarla ilişkiye giriyor.

Kolombiya’da gelin ve damat gerdek gecesi yalnız değil!

Gelinin annesi evlenen çiftin yakınına oturarak onları izliyorTayvan’da damadın yakın arkadaşı ya da herhangi bir akrabası damattan önce gelinle c-ı-n-s-e-l ı-lı-sk-ıye giriyor. Wodaabe kabilesi Gerewol adında bir festivalde erkekler makyaj yapıyor ve kadınlardan oluşan jüri tarafından değerlendiriliyor. Mehinaku köyünde ise erkekler kadınlarla c-ın-se-l ı-l-ıs-k-ıye girmek için onlara balık hediye ediyor.Guam’da kadınların evlenmeden önce c-ın-s-el ı-l-ısk-iye girmesi gerekiyor çünkü ba-ki-relerin evlenmesi yasak!

Biz damadın sırtına vururken onlar damadı falakaya yatırıyor! Damadın c-ın-s-e-l p-er-f-ormasının artacağını düşünerek bunu yapıyorlar…Papua Yeni Gine’de Trobriand kabilesinde evlilik öncesi s-e-k-s normal karşılanıyor ancak evlenmeden önce yemeğe çıkmak normal değil!Hindistan’da yapılan Ghotul festivalinde kadın ve erkekler dans törenlerinden sonra t-op-l-u s-ek-s yapıyor.