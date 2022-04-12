zayıflama
zayıflama
0
Karaciğer
Karaciğer
0
Mazot ve gübre destek
Mazot ve gübre destek
0
5YILERKEN
5YILERKEN
1
Nisanpersonel alımı
Nisanpersonel alımı
0
Kurbanlık2022
Kurbanlık2022
0
D.parası
D.parası
0
rapor parası
rapor parası
0
Cumhurbaşkanı, bakan
Cumhurbaşkanı, bakan
0
2022 memur maaş
2022 memur maaş
0
Emekli kredi
Emekli kredi
0
rapor parası
rapor parası
0

Böyle gelenek olmaz olsun !!! Düğünde Skandal hareketler

Bu geleneği duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Böyle Gelenek Olur mu Demeyin,Gelenekler ülkelere göre farklılık gösterdiği gibi bir o kadar da kor-kut-ucu. Çünkü bu gelenekler bazen ö-lüm-le bile sonuçlanabiliyor. İşte dünyanın en ilginç geleneği

Böyle gelenek olmaz olsun !!! Düğünde Skandal hareketler
Ömer
Ömer
12 Nisan 2022 Salı 00:31

Newlyweds’de evlenen çiftler düğünden sonra evlerine gitmiyor ve düğünün yapıldığı alanda misafirlerin gözü önünde ilişkiye giriyor. Malavi’de ergenliğe giren kız çocukları erkek s-e-k-s işçisiyle c-ı-ns-el i-li-ş-k-iye giriyor.

Kız çocuklarının bu şekilde temizlendiğine inanılıyor. Endonezya’da Pon kutlaması adında bir festival var ve bu festivalde evli olan çiftler eşleri dışında festivale katılanlarla ilişkiye giriyor.

Kolombiya’da gelin ve damat gerdek gecesi yalnız değil!

Gelinin annesi evlenen çiftin yakınına oturarak onları izliyorTayvan’da damadın yakın arkadaşı ya da herhangi bir akrabası damattan önce gelinle c-ı-n-s-e-l ı-lı-sk-ıye giriyor. Wodaabe kabilesi Gerewol adında bir festivalde erkekler makyaj yapıyor ve kadınlardan oluşan jüri tarafından değerlendiriliyor. Mehinaku köyünde ise erkekler kadınlarla c-ın-se-l ı-l-ıs-k-ıye girmek için onlara balık hediye ediyor.Guam’da kadınların evlenmeden önce c-ın-s-el ı-l-ısk-iye girmesi gerekiyor çünkü ba-ki-relerin evlenmesi yasak!

Biz damadın sırtına vururken onlar damadı falakaya yatırıyor! Damadın c-ın-s-e-l p-er-f-ormasının artacağını düşünerek bunu yapıyorlar…Papua Yeni Gine’de Trobriand kabilesinde evlilik öncesi s-e-k-s normal karşılanıyor ancak evlenmeden önce yemeğe çıkmak normal değil!Hindistan’da yapılan Ghotul festivalinde kadın ve erkekler dans törenlerinden sonra t-op-l-u s-ek-s yapıyor.

13 Nisan Çarşamba Çeyrek altın kaç lira oldu?, Dolar kaç lira?, Borsa Son Dakika
13 Nisan Çarşamba Çeyrek altın kaç lira oldu?, Dolar kaç lira?, Borsa Son Dakika
0
13 Nisan Çarşamba Günlük Burç Yorumları Tüm Burçlar Aşk, İş, Para Durumu
13 Nisan Çarşamba Günlük Burç Yorumları Tüm Burçlar Aşk, İş, Para Durumu
0
13 Nisan Çarşamba Korona virüs vaka sayısı kaç? ölüm sayısı kaç oldu? mutasyonlu covid-19 Korona virüs tablosu? Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs bilançosu
13 Nisan Çarşamba Korona virüs vaka sayısı kaç? ölüm sayısı kaç oldu? mutasyonlu covid-19 Korona virüs tablosu? Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs bilançosu
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.