Boris Johnson, istifa ettiğini açıkladı

İstifa kararına dair ilk kez konuşan Başbakan Johnson, yeni lider seçilene kadar görevine devam edeceğini söyledi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, istifa edeceğine dair söylentilerin ardından ilk açıklamasını yaptı.

Başbakan Johnson, Downing Sokağı 10 Numara önündeki konuşmasının başında, Muhafazakar Parti'nin ve başbakanlık koltuğunun yeni lidere ihtiyacı olduğunu söyledi.

Johnson'dan istifa açıklaması

Partisinin liderliğinden ayrıldığını belirten Johnson, yeni ismi seçme sürecinin "derhal" başlaması gerektiğini ve takvimin önümüzdeki hafta açıklanacağını söyledi.

Başbakanlık koltuğunu bırakma kararına ilişkin Johnson, "Yeni bir lider gelene kadar hizmet edeceğim." dedi.

"Üzgünüm ama olacağı buymuş"

Johnson, "Dünyanın en iyi işini bıraktığım için ne kadar üzgün olduğumu bilmenizi istiyorum ama olacağı buymuş." ifadesini kullandı.

İngiliz Başbakan'ı, konuşmasına başlamadan önce alkışlarla karşılayanlar arasında eşi Carrie ve çiftin geçtiğimiz aylarda dünyaya gelen kız çocuğu da vardı.

Kendisine oy verenlere teşekkür etti

Başbakan Johnson, konuşmasında, 2019'da kendisine oy veren milyonlara teşekkür etti.

Johnson'ın açıklamasından önce çok sayıda medya mensubu, Başbakanlık konutu önünde bekleyişe geçti.

Brexit, koronavirüs ve Ukrayna ayrıntısı

Johnson, "Brexit'i gerçekleştirmek, İngiltere'yi koronavirüs salgınından kurtarmak ve Batı'yı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna savaşına karşı ayakta tutma" konusunda yönlendirmek de dahil olmak üzere başarılarından "son derece gurur duyduğunu" vurguladı.

İngiltere'nin kalkınmaya devam etmesi gerektiğinin altını çizen, bu şekilde Avrupa'nın en müreffeh ülkesi olacaklarını kaydetti.

İstifa çağrılarının perde arkasını anlattı

İstifa çağrılarının perde arkasında yaşananlara değinen Johnson, böyle bir yetkiye sahipken hükümeti değiştirmenin "garip" olacağına meslektaşlarını ikna etmeye çalıştığını, ancak bu tartışmalarda başarılı olamadığı için üzgün olduğunu aktardı.

Başbakan Johnson ayrıca, eşi Carrie'ye, çocuklarına, İngiltere Ulusal Sağlık Servisi'ne (NHS), silahlı kuvvetlere ve Başbakanlık personeline teşekkür etti.

Boris Johnson: Başbakan olmak başlı başına eğitim

Öte yandan İngiliz politikacı, "Başbakan olmak başlı başına bir eğitimdir. Birleşik Krallık'ın her yerine seyahat ettim ve bu kadar sınırsız İngiliz özgünlüğüne sahip ve eski sorunları yeni yollarla ele almaya istekli çok sayıda insan gördüm. İşler bazen karanlık görünse bile, geleceğimiz birlik olduğumuzda mükemmeldir." diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Truss: Doğru kararı verdi

Boris Johnson'ın istifası sonrası açıklama yapan İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, "Başbakan, doğru kararı verdi. Boris'in liderliğindeki hükümet, Brexit, aşılar ve Ukrayna'yı desteklemek gibi birçok başarıya imza attı.

Şimdi sakinliğe ve birliğe ihtiyacımız var. Yeni lideri ararken, yönetmeye devam etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

İngiliz gazetecinin dikkat çektiği detay: İstifa kelimesini kullanmadı

İngiliz gazeteci Adam Boulton, Sky News televizyonunda katıldığı yayında, "Bu, Boris Johnson için büyük bir siyasi aşağılamadır." iddiasında bulundu.

Boulton, Johnson'ın "istifa kelimesini kullanmadığını ancak ayrılık yolunda olduğunu" söyledi.

Diğer taraftan kalabalık grup, Başbakan Johnson'ın açıklama yaptığı Downing Sokağı'nın önünde toplandı.