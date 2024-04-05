Bomba iddia! AK Parti'de seçimin faturası 3'ü bakan 8 kişiye kesilecek

31 Mart Pazar günü gerçekleşen yerel seçimlerle 17. sandık sınavını veren Ak Parti, bu kez sandıktan yüzde 35.49 ile ikinci parti olarak çıktı.

ANKARA KULİSLERİNİ HAREKETLENDİREN İDDİA

"Kale" olarak nitelendirilen birçok il ve ilçeyi muhalefete kaptıran Ak Parti'de faturanın kime çıkacağı merak konusu olurken, Ankara kulislerine düşen son iddia büyük ses getirdi.

31 Mart Pazar günü gerçekleşen yerel seçimlerle 17. sandık sınavını veren Ak Parti, bu kez sandıktan yüzde 35.49 ile ikinci parti olarak çıktı.

ANKARA KULİSLERİNİ HAREKETLENDİREN İDDİA

"Kale" olarak nitelendirilen birçok il ve ilçeyi muhalefete kaptıran Ak Parti'de faturanın kime çıkacağı merak konusu olurken, Ankara kulislerine düşen son iddia büyük ses getirdi.

.YUSUF ZİYA YILMAZ VE ERKAN KANDEMİR DE LİSTEDE

Aralarında AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz'un da bulunduğu 5 görevli ve 3 bakanın istifasının isteneceği öne sürüldü. 5 ismin Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcı, Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir ve Genel Sekreter Fatih Şahin olduğu öğrenildi.

"ERDOĞAN 3 BAKANI BAŞARISIZ BULUYOR"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un teşkilata hakim olamadığı; Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun beklenen performansı gösteremediği ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın da politika üretemediği için Erdoğan tarafından başarısız bulunduğu ifade ediliyor.

MYK TOPLANTISINDA 10 İSİM GÜNDEME GELDİ

Öte yandan AK Parti'nin geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği MYK toplantısında da 10 ismin masaya yatırıldığı ve seçim sonrası bu isimlerle yolların ayrılmasının gündeme geldiği iddia edilmişti. AK Parti'de topun ağzında olan isimler şu şekilde;