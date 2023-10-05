Bomba Adana anketi! Zeydan Karalar'a kötü haber! 'Cumhur İttifakı adayı Ömer Çelik olsun'

Asal Araştırma, CHP'li Zeydan Karalar'ın başkanlığını yaptığı Adana Büyükşehir Belediyesi için anket yaptı. Zeydan Karalar'a yeniden oy vereceğini söyleyenler ve başarılı bulanların oranı yeniden seçilmesine yetmiyor. Katılımcılara yöneltilen "Cumhur İttifakı'nın Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı kim olmalı" açık uçlu sorusuna en çok Ömer Çelik cevabı verildi.

Asal Araştırma, CHP'li Zeydan Karalar'ın idaresindeki Adana Büyükşehir Belediyesi için son yerel seçim anket sonuçlarını açıkladı. Katılımcılara yöneltilen "Cumhur İttifakı'nın Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı kim olmalı" açık uçlu sorusuna yüzde 19,2 ile Ömer Çelik yanıtı verildi.

Adana'da hangi partiye oy verirsiniz?

Katılımcıların "Bu Pazar Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi olsa için oyunuzu hangi partiye verirsiniz?" sorusuna verdiği yanıt ise şöyle oldu:

AK Parti: %23,4

CHP: %28,1

MHP: %11,0

İYİ Parti: %6,7

HDP/YSP: %5,4 TİP: %1,4

Diğer: %3,0

Kararsızım: %9,8

Cevap yok: %11,2

Zeydan Karalar'a tekrar oy verir misiniz?

"Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar tekrar aday olsa oy verir misiniz?" sorusuna ise yanıtlar şöyle:

Oy Veririm:%36,5

Oy Vermem:%43,8

Belki veririm, belki vermem:%12,3 Cevap Yok:%7,4

Zeydan Karalar başarılı mı?

Katılımcılara "Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ı başarılı buluyor musunuz?" sorusu yöneltildi. İşte yanıtlar

Başarılı:%33,0

Başarısız:%45,6

Ne başarılı, ne başarısız:%13,2

Cevap Yok:%8,2