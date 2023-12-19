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Biri mezara diğer hapse! Şaka yapayım derken arkadaş katili oldu

Biri mezara diğer hapse! Şaka yapayım derken arkadaş katili oldu

Biri mezara diğer hapse! Şaka yapayım derken arkadaş katili oldu
Admin
Admin
19 Aralık 2023 Salı 11:54

Adana'da boş olduğu söylenen tabancayı arkadaşına doğrultan şahıs, silahın aniden ateş alması sonucu katil oldu.

Adana'nın Kozan ilçesinde bir kişinin boş sandığı tabanca ile oynarken arkadaşını başından vurarak ölümüne neden olduğu öne sürüldü.

GELEN İHBAR EKİPLERİ HAREKETE GEÇİRDİ

Kozan ilçesine bağlı Şehit Kudret Eroğlu Sokaktaki bir evde meydana gelen olayda Emre Bilgeç (25) isimli şahsın başından vurulduğu ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Polis olay yerine geldiğinde Bilgeç'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis evde bulunan Ö. Ö. (25), S. B. (26), S. K.(25) ve B.A.A.'yı (23) gözaltına aldı.

ŞAKA YAPAYIM DERKEN KATİL OLDU

Şahıslarla yapılan ilk görüşmede beş arkadaşın evde alkol aldığı bu sırada evde bulunun ve içinin boş olduğu söylenen tabancayı alan Ö.Ö. tabanca ile uğraşırken birden silah ateş aldığı ve bu sırada Bilgeç'in kafasından vurularak hayatını kaybettiği öğrenildi.

EVDE UYUŞTURUCU HAP BULUNDU

Evde yapılan aramada ise suç aleti ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tabanca ve 2 ruhsatsız tüfek ile 40 uyuşturucu hap ele geçirildi. Öldürülen şahsın cenazesi ise otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

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