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Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si yoğun bakımda durumu ağır!

ATV ekranlarının en çok izlenen ve perşembe akşamlarına damga vuran dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci'den kötü haber geldi. Koronavirüse yakalanan Selin Yeninci'nin durumu ağırlaştı ve yoğun bakıma alındı.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si yoğun bakımda durumu ağır!
01 Mart 2021 Pazartesi 15:18
Perşembe akşamlarının en çok izlenen yapımlarından biri olan ATV'nin sevilen dönem dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın 86. bölümü sabırsızlıkla beklenirken seyirciye kötü bir haber geldi! Dizide ilk bölümden itibaren performansı ile alkış toplayan 33 yaşındaki oyuncusu Selin Yeninci koronavire yakalandı.
Gaffur'un eşi Saniye karakterine hayat veren ve oyunculuğu ile zaman zaman dizinin başrollerinden rol çalan Selin Yeninci'nin birkaç gün önce koronavirüse yakalandığı ve evinde karantinada olduğu bilgisi sosyal medyada dolaşmaya başlamıştı.
İnstagram hesabını aktif kullanan ve 189 bin kişi tarafından takip edilen dizinin Saniye'sinin bu konuda bir açıklama yapmaması iddiaları güçlendirmişti. Son gelen haber ise hem dizi severleri hem de Selin Yeninci'nin hayranlarını üzdü.
özellikle dizinin son bölümlerinde sahnelerini arttıran Selin Yeninci'ni durumu ağırlaştı ve güzel oyuncu yoğun bakıma alındı. Son sağlık durumu hakkında doktorlardan ya da dizinini yapımcılarından herhangi bir açıklama yapılmayan oyuncunun sevenleri ise kısa sürede sağlığına kavuşması için dua ediyor.
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Kaynak: Kamu Saati Özel
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