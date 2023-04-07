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Bingöl'de 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

Son dakika: Bingöl'de 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre altında gerçekleşen sarsıntı, çevre illerden de hissedildi. Bingöl, beraberinde 5 ille birlikte AFAD tarafından afet bölgesi ilan edilmişti.

Bingöl'de 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
Kamusaati
Kamusaati
07 Nisan 2023 Cuma 11:54

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta gerçekleşen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerden etkilenen Bingöl'de saat 11.29'da 4.5 şiddetinde bir sarsıntı gerçekleşti.

ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Yerin 7 kilometre altında gerçekleşen sarsıntı, Kayseri ve Muş gibi çevre illerden de hissedildiği öğrenildi.

4 GÜN ÖNCE AFET BÖLGESİ İLAN EDİLMİŞTİ

6 Şubat'taki depremlerde Bingöl, Kayseri, Mardin, Tunceli, Niğde, Batman'da hasar gören binaların bulunduğu yerleşim yerleri Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi kabul edildi. AFAD'dan yapılan açıklamada, "6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Deprem afetleri nedeniyle yaşanan yıkım ve can kayıpları üzerine 11 ilimiz ve Sivas ili Gürün ilçemiz 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' olarak kabul edilmiştir. Söz konusu depremler 11 ilimiz dışındaki bazı illerimizi de etkilemiş olup hasar tespit çalışmaları neticesinde; Bingöl, Kayseri, Mardin, Tunceli, Niğde ve Batman illerimizde yer alan bazı yerleşim birimlerinde az, orta veya ağır derecede hasar gören binalar olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle, bahsi geçen illerimizde hasar meydana gelen binaların bulunduğu yerleşim yerleri de 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' kabul edilmiştir" denildi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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