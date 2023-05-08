Bina Güçlendirme Maliyeti 2023 Ne Kadar?, Sismik İzolatör Maliyeti Ne Kadar?

Bina Güçlendirme Nasıl Yapılır?, Bina Güçlendirme Maliyeti 2023 Ne Kadar?, Riskli Yapı Tespiti, Sismik İzolatör Maliyeti Ne Kadar?, Bina Güçlendirmesi Hani Binalara Yapılır?, Bina Güçlendirme Teknikleri Neler? İşte detaylar

Bina güçlendirme maliyeti ne kadar? Deprem riskli yapı tespiti nasıl yaptırılır, Bina güçlendirme hangi binalara yaptırılır? Ülkemizde yaşanan deprem felaketi nedeniyle binlerce ev yıkıldı, ayakta kalanlar ise ciddi hasar gördü. Önceden tedbir almak isteyen kişiler bina güçlendirme ve bina güçlendirme maliyeti hakkında detaylı bilgi almak için araştırmaya başladı. Öncelikle bina güçlendirmenin Geoteknik mühendislerin hazırladığı raporla tespit edildikten sonra yapılabildiğini belirtelim. Bina güçlendirme maliyeti 2023..

Bina Güçlendirme Nasıl Yapılır?

Yapının güçlendirilmesi için öncelikle deprem mühendisliği alanında uzman mühendisler tarafından mevcut yapının yeterince sağlamlaştırılıp korunmadığı incelenmelidir. Bu işleme bina performans testi ya da halk arasında bilindiği tabirle deprem testi denir.

Bina Güçlendirme Maliyeti 2023 Ne Kadar?

Binayı güçlendirme maliyeti, binanın büyüklüğüne göre değişmektedir. 5 katlı, her katında çifter daire bulunan bir binanın, güçlendirme projesi için maliyeti daire başı ortalama 15 bin TL, güçlendirme uygulaması maliyeti de daire başı 200 – 250 bin TL arasında değişmektedir.

Riskli Yapı Tespiti

Bina güçlendirmek için öncelikle riskli yapı tespiti yaptırmak gerekli. Riskli yapı tespitini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş lisanslı kuruluşlar yapılıyor. Bu kuruluşlara, bakanlığın web sitesinden il il arama yaparak ulaşabilirsiniz. Binanın testleri yapıldıktan sonra herhangi bir risk görülürse güçlendirme süreci başlamaktadır.

Sismik İzolatör Maliyeti Ne Kadar?

İzolatörün tane fiyatı ortalama olarak en az 6 bin dolar diyebiliriz. Elbette bu fiyat yapının kat sayısı, kolon adedi, zemin özelliği ve deprem bölgesine göre değişmektedir. 5 katlı 4 daire için toplam 40 taşıyıcı kullanılmaktadır. Bunun binaya maliyeti, 4 milyon 500 lira olarak hesaplanmaktadır.

Deprem Yardımı Başvuru Şartları – 100 Bin TL Deprem Yardımı

Bina Güçlendirmesi Hani Binalara Yapılır?

Kısa kolonlara sahip yapılar,

Yeteri kadar güçlü malzemelere sahip olmayan binalar,

Projesiz olarak inşa edilen binalar,

Düzensiz plana sahip olan yapılar,

Projeye uygunsuz ve sağlıksız şekilde eklemelerin yapıldığı binalar,

Bina yapılırken deprem yönetmeliğine uygun olmayan malzemelerin kullanıldığı binalar,

Kullanılan malzemelerin kalite dışında miktar bakımından da zayıf olduğu binalar,

İnşaat esnasında zeminin dikkate alınmadığı binalar,

Market veya farklı çalışmalar amacıyla mevcut hali korunamayarak kolon ve kirişleri eksiltilmiş binalar.

Bina Güçlendirme Teknikleri Neler?

Betonarme Mantolama (Concrete Jacketing)

Çelik Mantolama (Steel Jacketing)

Temellerin ankrajlar yardımı ile güçlendirilmesi

Yığma Duvarların FRCM ile güçlendirilmesi

Kolonların CFRP ile sarılması

Sisteme Perde Duvar Ekleme

Döşemenin FCRM ile güçlendirilmesi

Kirişlerin Lamine ve CFRP ile güçlendirilmesi

Perdelerin lamine ve CFRP ile güçlendirilmesi

Kentsel dönüşüm kapsamında riskli yapı tespiti yapıldığında ev sahipleri, yıkım yerine güçlendirme talep edebiliyorlar. Bunun için 90 günlük süre içinde ev sahiplerince, güçlendirmenin teknik olarak mümkün olduğu ispat ettirmelidir. 4/5 çoğunluk ile güçlendirme kararı alınması halinde, bina güçlendirme projesinin hazırlatılması ve ruhsat alınması gerekir.