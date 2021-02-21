Beşiktaş'ta taciz rezaleti! Kadınların etek altı görüntülerini videoya aldı

33 yaşındaki S.A. isimli genç adamın, İstanbul Beşiktaş'ta mağazalara girip alışveriş yapmak için ürünlere bakıyormuş gibi görünerek kamerasını açtığı cep telefonu ile mağazalardaki kadınların görüntülerini videoya çektiği belirlendi.

ÖZELLİKLE ETEKLİ KADINLARI TERCİH ETMİŞ

Mağaza çalışanın dikkati sayesinde yakayı ele veren genç adamın özellikle mağazadaki etek giymiş kadınların yanına yaklaşarak eteklerinin altından görüntülerini çektiği tespit edildi

"FİKİR ALMAK İÇİN ÜRÜNLERİ VİDEOYA ALIYORUM" DİYEREK KENDİNİ SAVUNDU

Sabah'ın haberine göre; mağaza personelinin polisi arayarak durumu ihbar etmesi üzerine yakalanan genç adam, eşinin doğum günü olması nedeniyle hediye almak için kadın ürünlerinin yoğun olduğu mağazaları dolaştığını ve eşiyle aynı yaşta olan kız kardeşinin fikrini almak için ürünlerin videolarını çekmek istediğini belirtti. Genç adam, yanlışlıkla mağazadaki kadınların görüntüye girdiğini beyan ederek üzerine atılı suçlamayı kabul etmedi.

KADINLARIN ETEK ALTI GÖRÜNTÜLERİ TESPİT EDİLDİ

S.A.'nın cep telefonundaki görüntülerde, kameranın yönünün yukarı doğru olduğu, devamlı kadınların çevresinde olduğu ve bazı kadınların eteklerinin altından görüntülerinin alındığının tespit edildi.

Savcılık yürütülen soruşturma sonunda S.A. hakkında dava açtı.

5 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Hazırlanan iddianamede, gencin kendisine ait cep telefonu ile kadınların etek altı görüntülerini çekmek suretiyle 'özel hayatın gizliliğini ihlal' suçunu işlediği anlatılırken, cinsel taciz suçunun kişinin vücut dokunulmazlığının ihlali niteliğini taşımayan cinsel davranışlar ile gerçekleştirilebileceği bu nedenle kadınlara karşı eyleminin aynı zamanda 'cinsel taciz' suçunu da oluşturduğu belirtildi.

5 yıla kadar hapsi istenen genç adam, ilerleyen günlerde Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.