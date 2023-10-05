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Benzine indirim geliyor! 24 saatte 3 lira 22 kuruş ucuzlayacak! 6 Ekim 2023 akaryakıt fiyatları

Bezin fiyatlarına indirim üstüne indirim geliyor. Gece yarısı benzinde 2 lira 7 kuruşluk indirim pompaya yansıdı. Bu gece yarısı da benzine yine kallavi bir indirim var 6 Ekim 2023 Cuma günü itibariyle (bu gece yarısı) benzinin litresine 1 lira 15 kuruş daha indirim geliyor, 6 Ekim 2023 Perşembe günü güncel akaryakıt fiyatları...

Benzine indirim geliyor! 24 saatte 3 lira 22 kuruş ucuzlayacak! 6 Ekim 2023 akaryakıt fiyatları
Kamusaati
Kamusaati
05 Ekim 2023 Perşembe 22:29

Benzin ve motorine seçimden sonra üst üste gelen zamların ardından benzinde üst üste kallavi indirimler gelmeye başladı. Benzinin litre fiyatına gece yarısı itibariyle 2 lira 7 kuruş indirim yapıldı ve indirimli fiyatlar pompaya yansıdı. Benzine bu gece yarısı da yeni kallavi bir indirim var.

2 lira 7 kuruşluk indirim pampaya yansıdı

Gece yarısı gelen 2 lira 7 kuruşluk indirimin ardından benzinin litresi İstanbul'da 34 lira 59 kuruşa, İzmir'de 35 lira 29 kuruşa, Ankara'da ise 35 lira 19 kuruşa geriledi.

Benzine bu gece 1 lira 15 kuruş indirim var

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre 6 Ekim Perşembe gününden itibaren, yani bu gece yarısı geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 1 lira 15 kuruşluk daha indirim geliyor. Motorinde ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

5 Ekim Çarşamba akaryakıt fiyatları

İSTANBUL
Benzin: 34.59 TL
Motorin: 40,08 TL
LPG (Otogaz): 18,60 TL

ANKARA
Benzin: 35.19 TL
Motorin: 40,68 TL
LPG (Otogaz): 18,50 TL

İZMİR
Benzin: 335.29 TL
Motorin: 40,80 TL
LPG (Otogaz): 18,20 TL

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