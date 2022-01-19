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Benzine Bugün de zam geldi

Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre satış fiyatına 46 kuruş zam yapıldı.

Benzine Bugün de zam geldi
19 Ocak 2022 Çarşamba 21:18

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS) yaptığı duyuruya göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre satış fiyatına 46 kuruş zam yapıldı. Fiyat artışının ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 13,58 liradan 14,04 liraya, Ankara'da 13,66 liradan 14,12 liraya, İzmir'de ise 13,67 liradan 14,13 liraya yükselecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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