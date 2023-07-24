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Benzine 2 liralık zam yolda: Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak

Mazot için gelen son 1,55 TL’lik zammın ardından benzin grubunda da bu gece artış yaşanacak. Buna göre benzinin litre fiyatına 2 liralık zam geliyor.

Benzine 2 liralık zam yolda: Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak
Kamusaati
Kamusaati
24 Temmuz 2023 Pazartesi 15:01

Son dönemde döviz kurlarındaki dalgalanma ve ÖTV zammı, akaryakıtta fiyatları artırdı.

Öyle ki benzine ve motorine geçtiğimiz hafta yapılan zamların ardından 17 Temmuz’da kurşunsuz benzinin litre fiyatı üzerinden alınan ÖTV tutarı 2,52 liradan 7,52 liraya yükseltildi.

Bunun yanı sıra motorinin litre fiyatı üzerinden alınan vergi tutarı ise 2,05 liradan 7,05 liraya çıkarıldı.

Motorinde de fiyat arttı

Yaşananların ardından 21 Temmuz cuma günü itibarıyla motorine de 1 lira 55 kuruşluk zam geldi.

Motorin zammının ardından bir artış da benzinin litre fiyatında yaşandı.

2 liralık artış geliyor

Buna göre benzin fiyatlarına 2 liralık bir artış geliyor.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre zammın 25 Temmuz salı gününden itibaren geçerli olacağı öğrenildi.

3 büyükşehirde güncel benzin fiyatları

Öte yandan gelecek 2 liralık zammın ardından benzin pompa fiyatları ortalama olarak İstanbul’da 36,05 TL, Ankara’da 36,47 TL ve İzmir’de 36,56 TL’yi görecek.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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