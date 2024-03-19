Benzine 1.50 TL, motorine 1.30 TL zam bekleniyor

Yerel seçimlere günler kala adaylar mal varlıklarını açıklamaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda bir canlı yayında "Mal varlığımızı açıklamada herhangi bir sorunumuz yok. Ankara'da evimiz var. İstanbul'da evimiz var. 1 tane arabamız var. Biraz da borcumuz var. Mal varlığımız bu. Biraz borcumuz var. Ev aldığımız için o eve olan borcumuz var. 2 yıl daha borç ödeyeceğiz" diye Cumhur İttifakı'nın İBB adayı da kendisine ve ailesine ait mal varlığını açıkladı.