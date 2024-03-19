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Benzine 1.50 TL, motorine 1.30 TL zam bekleniyor

Akaryakıtta tabela yine değişiyor. Benzine 1 lira 50 kuruş, motorine ise 1 lira 30 kuruşluk bir zam yapılması bekleniyor. Yeni fiyatın 21 Mart Perşembe günü pompaya yansımasıyla İstanbul'da benzinin litresi 43 lira 60 kuruşa, motorinin litre fiyatı ise ortalama 43 lira 17 kuruşa çıkacak.

Benzine 1.50 TL, motorine 1.30 TL zam bekleniyor
Kamusaati
Kamusaati
19 Mart 2024 Salı 23:29

Uluslararası petrol fiyatlarındaki artışa ve döviz kurundaki dalgalanmaya bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki yüksek seyir sürüyor. Son gelişmeye göre benzin ve motorine yapılacak zamla İstanbul'da benzin ve motorinin litresi ortalama 43 lira seviyesinin üstüne çıkacak.

Akaryakıt sektörü kaynaklarından alınan bilgilere göre 21 Mart Perşembe günü geçerli olmak üzere benzinde 1 lira 50 kuruş, motorinde ise 1 lira 30 kuruşluk fiyat artışı yaşanacak. Geçtiğimiz hafta benzine 1 lira 53 kuruş, motorine ise 1 lira 10 kuruş zam yapılmıştı.

BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATLARI NE KADAR?

İstanbul'da motorinin litresi 41.87 TL,

Benzinin litresi 42.10 TL,

LPG fiyatı ise ortalama 21.95 TL'den satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları, gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatının bulunması yöntemi kullanılarak hesaplanıyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı bulunuyor. Hesaplama sonucunda dağıtım firmaları tarafından uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre değişiklik gösterebiliyor.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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