bekçi
bekçi
0
zayıflama
zayıflama
0
Karaciğer
Karaciğer
0
Mazot ve gübre destek
Mazot ve gübre destek
0
5YILERKEN
5YILERKEN
0
Nisanpersonel alımı
Nisanpersonel alımı
0
Kurbanlık2022
Kurbanlık2022
0
D.parası
D.parası
0
rapor parası
rapor parası
0
Cumhurbaşkanı, bakan
Cumhurbaşkanı, bakan
0
2022 memur maaş
2022 memur maaş
0
Emekli kredi
Emekli kredi
0

Benzin ve motorine bir zam daha 1 haziran 2022

Bu gece yarısından itibaren pompaya yansıyacak şekilde; benzin grubuna 1,22 TL, motorin grubuna da 1,49 TL zam uygulanacak.

Benzin ve motorine bir zam daha 1 haziran 2022
Kamusaati
Kamusaati
01 Haziran 2022 Çarşamba 10:19

Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya yönelik petrol ambargosu ve Dolar/TL kurundaki hareketlilik, petrol fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.

Dün 123 doları aşan Brent petrol, bir haftada yüzde 9 yükselerek 2,5 ayın zirvesine ulaştı.

Brent petrol bugün ise 116 dolar seviyesine indi.

Dalgalanmaların ardından akaryakıta zam haberleri peş peşe gelmeye başladı.

Benzin ve motorinde fiyatlar artıyor

Alınan son bilgilere göre; 2 Haziran itibarıyla benzine 1 lira 22 kuruş; motorine ise 1 lira 49 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

3 büyükşehirdeki fiyatlar

Zam öncesi uygulanan fiyatlar ise şu şekilde:

  • İstanbul'da benzinin ortalama litre fiyatı 25 lira 2 kuruş, motorinin ortalama litre fiyatı 24 lira 45 kuruş.
  • Ankara'da benzinin ortalama litre fiyatı 25 lira 14 kuruş, motorinin ortalama litre fiyatı 24 lira 53 kuruş.
  • İzmir'de ise benzinin ortalama litre fiyatı 25 lira 14 kuruş, motorinin ortalama litre fiyatı 24 lira 58 kuruş.

Böylelikle yarınki güncel fiyatlarla benzin ve motorinin litresi 26 lirayı aşacak.


Kaynak: Kamu Saati Özel
Bebek'ten bir mide bulandıran görüntü daha! Çırılçıplak şekilde banka uzanıp sigarasını içti
Bebek'ten bir mide bulandıran görüntü daha! Çırılçıplak şekilde banka uzanıp sigarasını içti
0
Bebek sahilinde cinsel ilişkiye girenler kendilerini böyle savundu: Biz dans ediyorduk
Bebek sahilinde cinsel ilişkiye girenler kendilerini böyle savundu: Biz dans ediyorduk
0
Bebek'teki cinsel ilişki olayında yeni gelişme! Adam tutuklandı, kadın akıl hastanesine sevk edildi
Bebek'teki cinsel ilişki olayında yeni gelişme! Adam tutuklandı, kadın akıl hastanesine sevk edildi
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.