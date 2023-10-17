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Benzin ve motorin güncel fiyatları (18 Ekim 2023 akaryakıt fiyatları)

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin ve motorin (akaryakıt) fiyatları merak ediliyor. Akaryakıt fiyatları, kamuoyunun gündeminde yer alıyor. Güncel benzin ve motorin fiyatları, kamuoyu tarafından araştırılıyor. Peki, güncel benzin ve motorin (akaryakıt) fiyatları ne kadar? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu? İşte, İstanbul, İzmir ve Ankara benzin ve motorin güncel fiyatları (18 Ekim 2023 akaryakıt fiyatları)

Benzin ve motorin güncel fiyatları (18 Ekim 2023 akaryakıt fiyatları)
Kamusaati
Kamusaati
17 Ekim 2023 Salı 21:17

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin ve motorin (akaryakıt) fiyatları merak ediliyor. Küresel petrol fiyatları ve Dolar/TL'de yaşanan dalgalanmaların akaryakıt üzerindeki etkileri sürüyor. Akaryakıt fiyatları ise, vatandaşların gündeminden yer alıyor. Araç sahipleri, istasyon duraklarına gitmeden önce akaryakıt fiyatlarını araştırıyor. Peki, güncel benzin ve motorin fiyatları ne kadar? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu? İşte, İstanbul, İzmir ve Ankara 18 Ekim 2023 güncel akaryakıt (benzin ve motorin) fiyatları:

Güncel benzin ve motorin fiyatları

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin fiyatı: 33,54 TL

Motorin fiyatı: 39,56 TL

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin fiyatı: 33,59 TL

Motorin fiyatı: 39,62 TL 

Ankara

Benzin fiyatı: 34,20 TL

Motorin fiyatı: 40,19 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 34,30 TL

Motorin fiyatı: 40,34 TL

Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanır?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.


Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #benzin #motorin #güncel #akaryakıt #fiyat #ne kadar #kaç lira
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