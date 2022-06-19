Trafik
Trafik
0
3600
3600
0
0
haciz
haciz
0
bekçi
bekçi
0
zayıflama
zayıflama
0
Karaciğer
Karaciğer
0
Mazot ve gübre destek
Mazot ve gübre destek
0
5YILERKEN
5YILERKEN
0
Kurbanlık2022
Kurbanlık2022
0
D.parası
D.parası
0
rapor parası
rapor parası
0

Benzin fiyatını yanlış yazınca istasyonu tam 350 bin lira zarara uğrattı

ABD'de bir benzin istasyonu çalışanı, benzinin galon (yaklaşık 3,7 litre) fiyatını 6,99 dolar yerine 0,69 cent olarak yazınca ortalık fena karıştı. 3 saat süren hatadan faydalanmak isteyen sürücüler istasyona akına ederken, çalışanın hatası şubeyi 20 bin dolar yani yaklaşık 346 bin TL zarara uğrattı.

Benzin fiyatını yanlış yazınca istasyonu tam 350 bin lira zarara uğrattı
Kamusaati
Kamusaati
19 Haziran 2022 Pazar 23:28

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Rancho Cordova şehrindeki bir benzin istasyonunda yönetici olarak çalışan John Szczecina, benzinin galon (yaklaşık 3,7 litre) fiyatını 6,99 dolar yerine 0,69 cent olarak yazdı.

Szczecina'nın hatasını fark etmesi ise neredeyse 3 saat sürdü ve durumdan faydalanmak isteyen sürücüler adeta istasyona akın etti. Çalışanın bu hatası şubeye 20 bin dolar yani yaklaşık 346 bin TL'ye patladı.

Çalışan Szczecina, ondalık virgülü yanlış yere koyduğunu itiraf etti ve tüm sorumluluğu üstlendi. Çalışan ve ailesi, firmanın dava açabileceğini düşünerek, parayı geri ödeyebilmesi için internet üzerinden ailesiyle beraber bağış kampanyası başlattı, şimdiye kadar ise 4 bin 700 dolar yani yaklaşık 82 bin TL toplandı.

Bağışçılar, Szczecina'nın hatasını üstlenmesinin erdemli bir davranış olduğunu söylerken bazıları da durumdan faydalanarak ucuza benzin alan kişilerin destek olması gerektiğini belirtti.


Kaynak: Kamu Saati Özel
HSK yaz kararnamesi tamamlandı! 33 ile yeni başsavcı atandı, 5426 hakim ve savcının görev yeri değişti
HSK yaz kararnamesi tamamlandı! 33 ile yeni başsavcı atandı, 5426 hakim ve savcının görev yeri değişti
0
Trabzon'da bayrağa saldıran şüpheli: Psikolojim bozuk
Trabzon'da bayrağa saldıran şüpheli: Psikolojim bozuk
0
Brent petrol fiyatları düşüyor! Akaryakıt fiyatlarına indirim kapıda!
Brent petrol fiyatları düşüyor! Akaryakıt fiyatlarına indirim kapıda!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.