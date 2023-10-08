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BELMEK kayıtları başladı! BELMEK'te açılan kurs braşlar 2024

BELMEK kayıtları başladı. BELMEK başvuru için neler gerekli? BELMEK'te hangi kurslar açılıyor? Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Meslek Edindirme Kursları hakkında detaylı bilgi haberimizde...

BELMEK kayıtları başladı! BELMEK'te açılan kurs braşlar 2024
Kamusaati
Kamusaati
08 Ekim 2023 Pazar 22:17

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Meslek Edindirme Kursları’nın (BELMEK) yeni dönem kayıtları başladı. Eylül'ün sonuna kadar devam edecek olan kayıtlarda 31 kurs programına kayıt yaptıra bilecek.

Başvuru için gerekenler neler?

Meslek Edindirme Kursları’na kayıt yaptırmak isteyen Başkentliler 1 fotoğraf ve nüfus cüzdanı fotokopisiyle birlikte kurs merkezlerinde başvuru yapabilecekler. 

BELMEK kurs merkezleri nerede?

BELMEK kurs merkezleri Ankara'nın 6 bölgesinde 157 ayrı yerde bulunmaktadır. Bu 157 kurs Altındağ-Keçiören,  Çankaya, Çayyolu, Mamak, Sincan ve Yenimahalle’deki BELMEK bölge merkezlerinde yer almaktadır.

BELMEK kurslarının adreslerine ulaşmak için TIKLAYINIZ.


Meslek Edindirme Kursları ne zaman başlayacak?


Üye Kaydınız Varsa Dilediğiniz Kursa Başvuru Yapabilirsiniz. Kurs Kayıtlarımız 12 Eylül 2023 saat 09.00'da başlıyor.  Kurslara katılmak Başkentli kadınlar 29 Mayıs-1 Haziran tarihleri https://belmek.ankara. bel.tr/ adresi üzerinden başvuru yapabilecek.  

Belmek nasıl kayıt olunur?

1- Öncelikle Kayıt Olmak İstediğiniz Branşa Giriş Yapınız. 2- Kayıt Olmak İstediğiniz Şubenin (Adresin) altında yer alan Kayıt Ol Butonuna Tıklayınız. 3- Üyeliğiniz varsa bilgilerinizi girdikten sonra BAŞVURU YAP butonuna tıklayarak kursa başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.



2023-2024 BELMEK kurs braşları:

- Makine nakışı,
- El nakışı,
- Sim sırma,
- İğne oyası,
- Şiş dantel,
- Tel kırma,
- Dantel anglez,
- Giyim,
- Mefruşat,
- Patchwork,
- Trikotaj,
- Yorganlama,
- Ahşap boyama,
- Kumaş boyama,
- İpek pentur,
- Tezhip-hat,
- Minyatür,
- Ebru,
- Çini,
- Seramik,
- Mozaik,
- Rölyef,
- Ahşap rölyef,
- Taş bebek,
- Takı tasarımı,
- Gümüş işlemeciliği,
- Turistlik el sanatları,
- Ev ekonomisi-yemek,
- Resim,
- Kilim,
- El örgücülüğü

BELMEK MERKEZLERİNİN TELEFON NUMARALARI

Altındağ  Bölgesi …………… :  347 93 70- 352 44 52

Çankaya Bölgesi ……………:   433 82 71

Çayyolu  Bölgesi ……………:   235 78 64

Mamak   Bölgesi……………. :  320 56 17

Sincan   Bölgesi…………….. :  271 03 42

Yenimahalle Bölgesi……….., : 315 62 99


Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #başvuru #kayıtlar #kurs #meslek #Ankara #kayıt #BELMEK
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