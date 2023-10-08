BELMEK kayıtları başladı! BELMEK'te açılan kurs braşlar 2024

Hamas'ın İsrail'e yönelik düzenlediği Aksa Tufanı operasyonu sonrası İsrail de karşı saldırılarına başladı. İsrail Hava Kuvvetleri'nin Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 413 Filistinli hayatını kaybederken, 2 bin 200 Filistinli ise yaralandı. Hamas'ın operasyonunda ölen İsrailli sayısı da 700'e yükseldi. Öte yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, anayasanın 40. maddesini 1973'ten bu yana ilk kez uygulayarak resmen savaş hali ilan etti.