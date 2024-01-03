0
2023KPSS
2023KPSS
0
0
0
2024 Hacamat Günleri
2024 Hacamat Günleri
1
2024 Para Listesi
2024 Para Listesi
0
1
Kargo fiyat
Kargo fiyat
0
2024
2024
0
Havuz gebe
Havuz gebe
0
TYP KADRO 2024
TYP KADRO 2024
94
Mal varlığı
Mal varlığı
0

Bedelli askerlik ücretinde Şok eden artış! Yeni rakam 182 bin lira

Bedelli askerlik ücretinde Şok eden artış! Yeni rakam 182 bin lira

Bedelli askerlik ücretinde Şok eden artış! Yeni rakam 182 bin lira
Admin
Admin
03 Ocak 2024 Çarşamba 12:02

Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından memur ve emekli zammıyla birlikte bedelli askerlik ücreti de belli oldu. Buna göre 122 bin 351 lira olan bedelli askerlik ücreti 2024'te 182 bin 608 liraya yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) aralık ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte bedelli askerlik ücretleri de belli oldu. Buna göre bedelli askerlik ücreti 2024'te 182 bin 608 liraya yükseldi.

2023'ÜN İKİNCİ YARISINDA 122 BİN LİRAYA ÇIKMIŞTI

2023'ün Ocak-Haziran döneminde 104 bin 84 TL olan bedelli askerlik ücreti, Temmuz- Aralık dönemi için 122 bin 351 liraya çıkartılmıştı.

MEMUR MAAŞ KATSAYISINDAKİ ORANA SABİTLENDİ

Bedelli askerlik tutarı, geçmişte yapılan düzenleme ile memur maaş katsayısındaki orana sabitlenmişti. 2024 yılında geçerli olacak bedelli askerlik ücreti, memur maaş zammı oranlarına göre belli oldu.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 182 BİN LİRAYA YÜKSELDİ

Memur ve memur emeklisinin alacağı zam oranı yüzde 49.25 oldu Böylece bedelli askerlik ücreti ne yapılacak zam, bu oranda olacak. Buna göre 122 bin 351 lira olan bedelli askerlik ücreti, yüzde 49.25 zam ile birlikte 182 bin 608 TL'ye yükselecek.

Alkollü içki ve akaryakıta yüzde 25,6 ÖTV zammı! Benzin 38 lirayı, motorin 40 lirayı aşacak
Alkollü içki ve akaryakıta yüzde 25,6 ÖTV zammı! Benzin 38 lirayı, motorin 40 lirayı aşacak
0
Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu
Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu
0
Merkez Bankası, ticari işletmeler arasındaki temerrüt faiz oranını yüzde 48'e çıkardı
Merkez Bankası, ticari işletmeler arasındaki temerrüt faiz oranını yüzde 48'e çıkardı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.