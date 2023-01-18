Bedelli askerlik sevk yerleri ve tarihleri açıklandı

Milli Savunma Bakanlığı, 2023 yılında bedelli askerlik statüsünde silahaltına alınacak yükümlülerin celp ve sevk dönemlerine ilişkin açıklama yaptı.

Bedelli askerlik yapacak binlerce genç, sevk yerleri ve tarihlerin açıklanmasını bekliyordu.

Bu sabah itibarıyla gerekli açıklama, Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapıldı.

MSB'nin Resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Bedelli askerlik hizmeti kapsamında 2023 yılında silah altına alınacak yükümlülerin celp dönemleri ile birlik yerleri belirlendi." denildi.

Celp ve sevk döneminde sevke tabi olacak yükümlüler, sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devlet'ten veya askerlik şubesinden alabilecek.

Bedelli askerlik sınıflandırma ve sonuç sorgulama için tıklayınız

Cep ve sevk dönemleri

Bu kapsamda 2023 yılında bedelli askerlik statüsünde silah altına alınacak yükümlülerin celp ve sevk dönemleri şu şekilde:

02 Şubat 2023

02 Mart 2023

06 Nisan 2023

04 Mayıs 2023

31 Mayıs 2023

06 Temmuz 2023

10 Ağustos 2023

07 Eylül 2023

05 Ekim 2023

09 Kasım 2023

07 Aralık 2023

Askere giderken lazım olacak malzemeler

Öte yandan merak edilenlerden biri de askere giderken hangi malzemelerin götürüleceği oldu.

İşte asker lazım olacakları şöyle listeledik:

-İç çamaşır

-siyah terlik

-havlu

-banyo çamaşırı

-traş bıçağı-köpüğü- kolonyası

-koltuk altı jeli

-sıvı sabun

-şampuan

-diş macunu ve fırçası

-tırnak makası

-bot boyası

-silikon taban

-çamaşır filesi

-temizleme fırçası

-iğne-iplik

-bot kilidi

-dolap kilidi

-boyundan askılı cüzdan

-not defteri

-siyah ve kırmızı tükenmez kalem

-kol saati

-kontörlü kart

-yara bandı

-banka hesabı