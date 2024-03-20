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Bebeğini evde bırakıp 10 günlük tatile çıktı

Bebeğini evde bırakıp 10 günlük tatile çıktı

Bebeğini evde bırakıp 10 günlük tatile çıktı
Admin
Admin
20 Mart 2024 Çarşamba 11:41

ABD'de 32 yaşındaki bir kadın, 16 aylık bebeğini evde bırakıp tatile gitti. Yeni yürümeye başlayan kızını eve döndükten sonra açlıktan ve susuzluktan ölmüş halde bulan kadın, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

ABD'nin Ohio eyaletinde, Kristel Candelario (32) isimli kadın, 16 aylık bebeğini evde bırakıp tatile giderek ölümüne sebep olmaktan ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

DÖNDÜĞÜNDE BEBEĞİNİ AÇLIK VE SUSUZLUKTAN ÖLMÜŞ BULDU

Yeni yürümeye başlayan 16 aylık kızı Jailyn'i, Haziran 2023'te Cleveland'daki evinde tek başına bırakıp, yaklaşık 10 günlük tatile çıkan Canderlario, döndüğünde bebeğini açlık ve susuzluktan ölmüş buldu

OCUĞU ODAYA KİLİTLEYİP TATİLE GİTMİŞ

Cuyahoga İlçe Savcılığından yapılan açıklamada, Ohio'lu annenin, kız çocuğunu evin içindeki oyuncaklarla dolu bir odaya kilitleyip önce Detroit şehrine sonra da Porto Riko'ya tatile gittiği belirtildi.

Açıklamada, açlıktan oldukça zayıflamış çocuğun, idrar ve dışkıyla kirlenmiş bir oyun alanında ölü bulunduğu kaydedildi.

ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

22 Şubat'ta "cinayet ve çocukları tehlikeye atma" suçunu kabul eden Candelario, dün çıktığı mahkemede, "şartlı tahliyeden yararlanmaksızın, ömür boyu hapis cezası" aldı.

İlçe Kamu Hukuk Mahkemesi Hakimi Brendan Sheehan, sorumsuz anneye, öz kızını aç bırakarak "en büyük ihaneti" işlediğini söyledi.

Depresyon ve buna bağlı zihinsel sağlık sorunlarıyla mücadele eden Candelario, "çok acı çektiğini ve bağışlanmak için her gün dua ettiğini" söylemekle yetindi.

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