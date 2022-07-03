Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi? 2022 Kurban Bayramı'nda hangi köprü ve otoyollar ücretsiz olacak?

Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi?, Hangi Köprü ve Otoyollar Ücretsiz?, Kurban Bayramı'nda devletin işlettiği köprüler ve otoyolların ücretsiz olacağı duyuruldu.

Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olmasının ardından köprü ve otoyolların bayram boyunca ücretsiz olup olmayacağı konusu gündeme geldi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da konuya ilşkin açıklamalarda bulundu.

Köprüler ve otoyollar bu bayramda da ücretsiz

Karaismailoğlu, devletin işlettiği köprüler ve otoyolların bu bayramda da ücretsiz olacağını söyledi.

Yap-işlet-devret projeleri hariç

Buna göre, bayram tatili nedeniyle KGM sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler, 9 Temmuz Cumartesi (Cumayı cumartesiye bağlayan gece) saat 00.00'dan başlayarak, 12 Temmuz Salı saat 00.00'ye kadar ücretsiz olacak.

Söz konusu karar, yap-işlet-devret projelerini kapsamıyor.

Aynı zamanda devletin işlettiği toplu taşıma hizmetleri de bedava gerçekleştirilecek.