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Bayram sonrası sürücülere kötü haber! Benzine zam geliyor

Akaryakıt fiyatlarında dalgalanmalar sürerken, benzine yeni bir zam daha bekleniyor. 3 Temmuz Pazartesi gece yarısından itibaren benzinin litresi 2 lira 11 kuruş zamlanacak.

Bayram sonrası sürücülere kötü haber! Benzine zam geliyor
Kamusaati
Kamusaati
01 Temmuz 2023 Cumartesi 22:14

Kurban Bayramı tatili için yurdun dört bir yanına akın edenler dönüş yolunda.

9 günlük tatili fırsat bilenler kıyı kesimlerine yöneldi.

Araçlarıyla yollara çıkanlara bayrama 2 gün kala kötü haber gelmişti.

Bayram öncesi LPG'ye zam geldi

26 Haziran Pazartesi gece yarısından itibaren LPG fiyatlarına 66 kuruş zam yapıldı.

Böylelikle İstanbul'da LPG (Otogaz) litre fiyatı 11.02 liraya yükseldi.

Benzin zamlanıyor

Son olarak bayram sonrası da yeni bir zammın yolda olduğu açıklandı.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bu kez benzin fiyatına zam bekleniyor.

Bayram tatili sonrası 3 Temmuz Pazartesi günü gecesi benzinin litresi 2 lira 11 kuruş zamlanacak.

Motorinde ise herhangi bir fiyat değişimi olmayacak. Motorin fiyatına en son 20 Haziran’da 1,65 TL zam gelmişti.

Güncel fiyatlar

İstanbul'da motorin litre fiyatı 23,83-23,89 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise 24-24,05 liradan satılıyor.

LPG'nin litre fiyatı 10,67-11,02 liradan satılıyor.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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