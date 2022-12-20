Batman’da DEDAŞ personelleri rehin alındı

Halı yıkama işletmecisi esnaf, iş yerine kaçak kontrolü yapmaya gelen Dicle Elektrik AŞ'nin 3 personelini rehin aldı. Önce 2 ardından da kalan tek personeli bırakan esnaf, gözaltına alındı.

Kaçak enerji kullanımının yüzde 70'lere dayandığı Batman'da rehine krizi yaşandı...

Rıhan Caddesi Çamlıtepe Mahallesi'ndeki bir halı yıkama işletmesinin kaçak elektrik kullandığı ihbarı üzerine, Dicle Elektrik AŞ'nin 3 personeli kontrol amacıyla iş yerine yönlendirildi.

Kaçak kontrolü yapacaklardı, rehin aldı

Bu görevliler, iş yerinde kaçak elektrik kontrolü yapmak isteyince iş yerindeki esnaf tarafından rehin alındı.

Acil durum hemen 112'ye bildirildi.

Özel harekat da bölgede

Olay yerine çok sayıda polis ve özel harekat ekibi sevk edildi.

Bölgede ambulanslar da hazır bekletildi.

İkisini bıraktı, 1 personel kaldı

AA’nın haberine göre ilk olarak iki personeli bırakan esnaf, 1 personeli iş yerinde alıkoymaya devam etti.

İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç ve Dicle Elektrik Dağıtım AŞ Batman İl Müdürü Naci Obut da olay yerine giderek gelişmelerle ilgili bilgi aldı.

Polise teslim oldu

Sabahın erken saatlerinden itibaren direnen esnaf, sonunda pes etti.

Emniyet Müdürü Kıraç'ın ikna çalışmaları sonucu esnaf, rehin aldığı personeli bırakarak polise teslim oldu.

Esnaf, işlemleri için Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Sorun çözüldü

Kıraç, gazetecilere, esnafın yaşanan bir sorun üzerine Dicle Elektrik personelini rehin aldığını belirterek, "Şu anda bir sorun yok. Dicle Elektrik ile de irtibatlıyız. Sorun çözüldü, kişi teslim oldu." dedi.