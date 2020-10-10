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Başkentte Feci Kaza belediye otobüsü yaya geçidine çarptı: 12 yaralı

Başkentte Feci Kaza belediye otobüsü yaya geçidine çarptı: 12 yaralı Ankara'da belediye otobüsünün yaya üst geçidine çarpması sonucu 1'i ağır 12 kişi yaralandı

Başkentte Feci Kaza belediye otobüsü yaya geçidine çarptı: 12 yaralı
10 Ekim 2020 Cumartesi 13:48

Başkentte Feci Kaza  belediye otobüsü yaya geçidine çarptı: 12 yaralı

Başkentte Feci Kaza  belediye otobüsü yaya geçidine çarptı: 12 yaralı Ankara'da belediye otobüsünün yaya üst geçidine çarpması sonucu 1'i ağır 12 kişi yaralandı

Bugün sabahsaatlerinde feci kaza ile güne başladı Başkent belediye otobüsü yaya geçidine çarptı: 12 yaralı

Ankara'da belediye otobüsünün yaya üst geçidine çarpması sonucu 1'i ağır 12 kişi yaralandı.

Mustafa U. yönetimindeki 06 BV 9223 plakalı belediye otobüsü, Şehit Ömer Halisdemir Caddesi'nde kontrolden çıkarak yaya üst geçidinin yanındaki asansör bölümüne çarptı.

Yaralanan sürücü Mustafa U. itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkartılırken, otobüste bulunan 11 yaralı da ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Mustafa U'nun durumunun ağır olduğu öğrenildi

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