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Bakan Şimşek: Kiralarda gerileme başladı, konut arzı artacak

Bakan Şimşek: Kiralarda gerileme başladı, konut arzı artacak

Bakan Şimşek: Kiralarda gerileme başladı, konut arzı artacak
Admin
Admin
12 Aralık 2023 Salı 14:18

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Özellikle büyükşehirlerde kiralarda gerileme başladı. Deprem konutlarının tamamlanması, kentsel dönüşüm ve afet riskini azaltmaya yönelik çalışmalarımızın hız kazanmasıyla 2024'te konut arzı daha da artacak" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya üzerinden kiralarla ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. Özellikle büyükşehirlerde kiraların düştüğünü belirten Bakan Şimşek, 2024'te konut arzının daha da artacağına söyledi.

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