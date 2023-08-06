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Bakan Şimşek'in TÜİK Başkanı'nı arayıp, "Gerçek verileri açıklayın" dedi mi?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in TÜİK Başkanı'nı arayıp, "Gerçeği açıklayın, program yapamıyorum" dediği iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Birçok haber sitesinde haberleştirilen iddialara Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yalanlama geldi. Açıklamada, "İddia doğru değildir. Kulis bilgisi adı altında, kurum ve yetkililerin itibarını hedef alan manipülatif haberlere itibar etmeyiniz." ifadelerine yer verildi.

Bakan Şimşek'in TÜİK Başkanı'nı arayıp, "Gerçek verileri açıklayın" dedi mi?
Kamusaati
Kamusaati
06 Ağustos 2023 Pazar 23:48

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in TÜİK Başkanı'nı arayıp, "Gerçeği açıklayın, program yapamıyorum" dediği iddialarına Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yalanlama geldi. Açıklamada, "İddia doğru değildir. Kulis bilgisi adı altında, kurum ve yetkililerin itibarını hedef alan manipülatif haberlere itibar etmeyiniz." denildi.

Gazeteci Mustafa Balbay, katıldığı televizyon programında dikkat çeken bir iddiada bulundu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya'yı telefonla arayarak gerçek verileri açıklamasını istediğini öne sürdü. Balbay, " Mehmet Şimşek, TÜİK başkanını aramış, 'Gerçeği açıklayın program yapamıyorum' demiş. TÜİK bu yüzden son verilerini gerçek demeyelim ama gerçeğe yakın açıkladı. Şu an ortada bir ekonomi programı yok." dedi.

Birçok haber sitesinde haberleştirilen Balbay'ın açıklamalarına Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yalanlama geldi. Twitter hesabından açıklama yapan Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, iddiaların doğru olmadığını belirtti.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı Erhan Çetinkaya arasında, iddia edildiği gibi bir diyalog geçmemiştir.

'Kulis bilgisi' adı altında, kurum ve yetkililerin itibarını hedef alan, manipülatif haberlere itibar etmeyiniz. Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medyada paylaşılan, 'Bakan Şimşek, TÜİK'i arayıp Gerçek verileri açıklayın' dedi iddiası doğru değildir."

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